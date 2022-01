FC Twente Vrouwen wint in eigen huis van PSV en grijpt koppositie

FC Twente Vrouwen heeft zondagmiddag de topper tegen PSV in winst omgezet. De thuisploeg was de hele wedstrijd de betere ploeg en won uiteindelijk met 3-1. Door de overwinning grijpen de Tukkers de koppositie in de Pure Energie Eredivisie. Achtervolger Ajax volgt op twee punten, maar kwam wel een wedstrijd minder in actie.

De thuisploeg begon fel aan het duel, maar kwam pas na een kwartier spelen tot de eerste kansen. Renate Jansen werd knap weggestuurd door Suzanne Giesen, maar schoot oog-in-oog met Sari van Veenendaal naast. Een minuut later was diezelfde Van Veenendaal opnieuw een sta-in-de-weg voor Jansen. De ploeg van Robert de Pauw was de betere in de eerste helft en na een halfuur spelen was daar de volgende kans. Ella Peddemors had een krachtig schot in huis, maar opnieuw was het Van Veenendaal die haar doel schoon wist te houden.

Kalma

Vlak voor rust kwam de thuisploeg dan toch op voorsprong. Van Veenendaal pakte een terugspeelbal in de handen en scheidsrechter Shukrula kon niks anders dan een indirecte vrije trap geven. Kalma schoot tegen een PSV verdedigster aan, maar kreeg een herkansing wegens te vroeg inlopen van de PSV defensie. De tweede poging was wel een prooi voor Kalma, die alweer haar eenentwintigste treffer van het seizoen binnen knalde.

Lat

Kalma wist in haar productiefste seizoen eenentwintig keer het net te vinden en was erg dichtbij het verbreken van die prestatie. Anna-Lena Stolze gaf goed voor vanaf de rechterkant en vond Kalma, die de bal van dichtbij op de lat knalde. De rebound kwam ook voor de voeten van de spits terecht, maar nu schoof Kalma de bal langs de verkeerde kant van de paal.

Knotsgekke minuten

Na driekwart wedstrijd brandde de wedstrijd los. Peddemors kreeg de bal ongelukkig tegen de arm en de bal ging op de stip. Desiree van Lunteren maakte geen fout en bracht de bezoekers weer langszij. Toch kon PSV niet lang van de gelijkmaker genieten. Stolze probeerde het eens van afstand en prikte de bal in de benedenhoek. Drie minuten later was de wedstrijd beslist toen Kalma de 3-1 binnentikte uit een voorzet van Kayleigh van Dooren. Tien minuten voor tijd completeerde Kalma bijna haar hattrick, maar de lat stond een derde treffer in de weg.