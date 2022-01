Bruidspaar Van der Kolk in Heino 75 jaar getrouwd en samen 200 jaar oud

Als er geen corona was dan had de familie Van der Kolk-Van de Klippe in Heino vandaag groot feest. Alle reden namelijk om te vieren dat Gerrit van der Kolk en Derkje van de Klippe 75 jaar getrouwd zijn. Een rodium of albast bruidspaar noemen ze dat. Het komt bijna nooit voor dat echtelieden die eretitel mogen dragen. En dan zijn Gerrit (99) en Derkje (bijna 101) ook nog eens samen 200 jaar oud.

Zoon Dirk neemt kort na het middaguur in de uitzending van Ziezo Zondag bij Radio Oost de felicitaties in ontvangst. Hij laat weten dat zijn ouders nog goed bij de pinken zijn, maar niet alles meer goed horen. Vandaar dat een persoonlijk radiogesprekje met het bruidspaar zelf er niet meer inzit. "Maar ze doen nog heel veel zelf, hoor. Ze hebben alleen 's morgens hulp bij het wassen. En er zit sinds vorig jaar een traplift in de woning waarin zij zelfstandig wonen. Mijn vader springt nog elke dag op de fiets om zelf boodschappen te doen", zegt hij vol trots tegen radiopresentator Marga Bult.

Hele spul bij elkaar

"Ja, dat 75-jarig huwelijksfeest met het bruidspaar komt er echt nog wel als beiden in goede gezondheid blijven", aldus zoon Dirk. "Mijn moeder heeft namelijk gezegd dat ze het hele spul nog één keer bij elkaar wil hebben. Daarvoor was ook al volgende week een zaal afgehuurd in Heino, maar door de corona durven we het nu niet aan. En op anderhalve meter van elkaar blijven zitten is ook niet leuk."

Gerrit en Derkje hebben vier kinderen, zeven kleinkinderen en acht kleinkinderen. Ze wonen sinds hun pensioen in Heino, daarvoor woonden en werkten ze in Loenersloot. Maar ze zijn geboren en getogen Overijsselaars; Gerrit komt uit Laag Zuthem en Derkje uit Lemelerveld. Zij zijn getrouwd in het gemeentehuis van Zwollekerspel (Zwolle).

Twee eeuwen aan anekdotes

Overigens is de aanwezigheid van een albasten bruidspaar in zijn gemeente ook burgemeester Dadema van Raalte niet ontgaan. Hij nam de tijd voor een visite aan het bruidspaar, bracht de felicitaties namens de Koning over en verbleef ruim een uur in Huize van der Klok voor het luisteren naar twee eeuwen aan anekdotes. Ook op de bank bij het bruidspaar thuis zat de Kamerheer voor Overijssel namens het Koninklijk Huis, mevrouw Van Zandbergen.