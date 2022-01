Geen winnaar in Overijssels duel tussen Heracles Almelo en Go Ahead Eagles

De thuisploeg begon overtuigend en Kaj Sierhuis, die terugkeerde van een schorsing, had de Heraclieden binnen twee minuten op voorsprong moeten zetten. Een goede voorzet vanaf de rechterkant van Luca de la Torre werd echter naast geschoten door de spits van Heracles. Even later meldden ook de bezoekers zich voor het doel. Een inzet vanuit een lastige hoek van Isac Lidberg kon met de voeten worden gekeerd door Janis Blaswich, die daarmee voorkwam dat de Zweed zijn eerste van het seizoen maakte.

Sierhuis

Bij de Eagles behield Andries Noppert zijn plek onder de lat. Warner Hahn ontbrak wegens ziekte en Noppert kon zich na een kwartier spelen onderscheiden. De lange doelman van de Eagles wist knap te redden, nadat De La Torre na een goede actie alleen voor de doelman wist te verschijnen.

Na dik een halfuur spelen moest Noppert toch capituleren. Quagliata stoomde op aan de linkerkant en bereikte na een lange rush Sierhuis, waarna de spits zich langs Go Ahead Eagles-verdediger Joris Kramer wist te werken en alleen voor Noppert geen fout maakte.

Even later kon Quagliata opnieuw vanaf de linkerkant Sierhuis bedienen, maar ditmaal was zijn kopbal een prooi voor Noppert. Lidberg kreeg vlak voor rust nog een kans om de gelijkmaker te produceren, maar de spits schoot op aangeven van Inigo Cordoba wild over.

Luca de la Torre kopt de bal weg voor Inigo Cordoba (Foto: Orange Pictures)

Noppert houdt Eagles op de been

De openingsfase van de tweede helft leverde enorme mogelijkheden op aan beide kanten. Eerst was het invaller Delano Burgzorg die vanaf links naar binnen kwam, maar de buitenspeler schoot in het zijnet. Aan de andere kant kwam Luuk Brouwers een teenlengte te kort om de 1-1 binnen te glijden na een voorzet van Lidberg. De beste kans was er vervolgens voor Sierhuis, die de bal richting de rechterbenedenhoek schoot, maar een fantastische reflex van Noppert voorkwam de 2-0.

Lidberg

Na de kansenregen in de eerste tien minuten na rust bleven grote kansen in het vervolg uit. Twintig minuten voor tijd probeerde Go Ahead Eagles het wel vanuit een hoekschop, maar Kramer, Cordoba en Oratmangoen wisten het net niet te vinden.

Dat lukte Isac Lidberg drie minuten later wel. De Zweed werd weggestuurd en kon vanaf eigen helft alleen op Blaswich af. De spits leek de bal te ver voor zich uit te spelen waardoor Blaswich de bal kon afsnoepen, maar de doelman van Heracles wist de bal niet te pakken te krijgen, waardoor Lidberg zijn eerste van het seizoen kon binnenschuiven.

Drie minuten voor tijd kreeg Cordoba een dot van een kans op de voorsprong. Een goede voorzet van invaller Bas Kuipers belandde voor de voeten van de vrijstaande Cordoba, maar de Spanjaard verzuimde om de 1-2 op het scorebord te zetten en schoot naast.

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles

1-0 Sierhuis (32)

1-1 Lidberg (73)

Arbiter: Van Der Laan

Geel: Bakboord, Fadiga, Brouwers

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord (Fadiga/81), Rente, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, De La Torre, Schoofs (Bakis/81); Laursen (Sierra/87), Sierhuis, Basacikoglu (Burgzorg/46)

Go Ahead Eagles: Noppert; Martina (Kuipers/66), Idzes, Kramer, Deijl; Lucassen (Heil/66), Rommens, Brouwers; Cordoba, Lidberg, Oratmangoen