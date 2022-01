Doneeractie voor baby Evi levert gewenste rolstoelbus op

Evi lijdt aan een zeer zeldzame ziekte waardoor ze niet kan eten, praten, staan, lopen of zitten, met gevolg dat ze meermalen per dag dreigt te stikken en normaal vervoer met een auto niet mogelijk is. Ze moet in een speciaal voor haar geconstrueerde buggy kunnen blijven liggen.

Vandaar dat de ouders van Evi vorig jaar april via de website Doneeractie.nl een inzamelingsactie op touw zetten om aangepast vervoer voor hun dochter te kunnen financieren. Omdat naast Evi ook allerhande medische apparatuur en hulpmiddelen mee moeten kunnen in de auto, was duidelijk dat de pijlen gericht moesten worden op een dure rolstoelbus. Na bijna een jaar is het zover dat AutoHaarhuis uit Geesteren de gereserveerde bus kon afleveren.

De gemeente Twenterand heeft meegewerkt bij noodzakelijke aanpassingen aan de bus.