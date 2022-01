Zaaloverzicht: nipte zege voor Landstede Hammers en mannen Het Ravijn

In Zwolle was Landstede in een spannend duel na verlenging met 99-98 te sterk voor Den Helder Suns. Het verschil was het gehele duel klein. Na het eerste kwart was er zelfs geen verschil: 22-22. Bij rust stond Landstede twee punten voor (41-39) en na het derde kwart was het 67-66.

In de laatste tien minuten liep Landstede iets weg, maar kwam Den Helder in de laatste seconde door een driepunter op 89-89 en dus werd het verlengen. Daarin maakte Landstede een punt meer en dus trok het daarmee de winst over de streep. In de stand komt Landstede op 22 punten en daarmee is het gedeeld derde.

Ook Ravijn wint nipt

Het Ravijn won, ook met een punt verschil, van ZVL. Na de eerste periode leek er niets aan de hand en stond de thuisploeg in Nijverdal met 6-3 voor. Bij rust was het verschil nog twee punten: 8-6. In de derde periode maakte ZVL echter vier punten op rij en was het ineens 8-10. Het Ravijn deed nog wel iets terug en ging met een 9-10 stand de laatste periode in.

Daarin was de voorsprong telkens voor de ploeg uit Leiden, maar Emiel Wouters bracht Het Ravijn met twee treffers van 11-12 naar 13-12. ZVL kwam opnieuw op gelijke hoogte, maar de 14-13 van Bas te Brake bleek de winnende. Het was de tweede zege in twee dagen voor Het Ravijn en daarmee is het de nummer drie in de stand.