Lokale ondernemers schenken scouting Goor nieuwe fruitbomen na diefstal

Vos is nog steeds boos over de diefstal. "Wij proberen hier met weinig geld en veel tijd van vrijwilligers een mooie plek te creëren voor jong en oud en dan komt iemand die zich niet weet te gedragen bomen stelen. Het winkelt hier goedkoper dan bij de Intratuin."

Speciale boom

Afgelopen woensdag ontdekte Vos de diefstal. Op diezelfde dag overleed zijn 18-jarige kleindochter nadat ze twee longtransplantaties had gehad. "Het leek een paar jaar goed te gaan, maar haar lichaam stootte de longen toch af." Met tranen in zijn ogen vertelt Vos hoe de artsen besloten niet een derde longtransplantatie te doen. "Ze heeft haar eigen begrafenis geregeld, ze heeft de tekst voor op haar rouwkaart geschreven en zij had één wens. Zij was ook lid van de scouting en ze wilde dat er een 18-jarige Japanse kers werd geplant op deze plek waar mensen even rustig kunnen zitten. Dat was een hele zoektocht om er één te vinden, maar het is wel gelukt. Ik ben zo blij dat de dief die heeft laten staan."

Biodiversiteit

Het natuurbos tegenover het scoutingterrein in Goor is afgelopen november aangevuld met 250 bomen. "Eerst hebben we alle bramen en de Amerikaanse vogelkers weggehaald, want die overwoekeren het terrein," legt Janjop Klomp uit. Ook hij is lid van de scouting en hij heeft het plan van aanplanten gemaakt. "We willen graag de biodiversiteit van het terrein versterken en daarom hebben we gekozen voor alleen maar inheemse soorten waar onze insecten en klein wild blij van worden. Via het initiatief De Groene Loper hebben we toen veel bomen en struiken kunnen krijgen."

Dader

"De dief heeft verstand van zaken, want hij heeft juist de duurdere boompjes gestolen. Er zijn pruimenbomen weggehaald, acht beukenhaagboompjes en ook meerdere hazelaars." Klomp en Vos zijn allebei blij dat lokale ondernemers willen helpen om de lege plekken opnieuw te vullen. Nog steeds hopen de heren dat de dader zich meldt. "Dan gaan we met hem of haar in gesprek en kan hij helpen met de heraanplant", belooft Vos.