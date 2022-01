Frank Wormuth baalt van gelijkspel, is teleurgesteld in Vloet en kan nog niets zeggen over nieuwe club

We beginnen met de wedstrijd van vanmiddag. Wormuth vindt dat zijn ploeg het bij de 1-0 voorsprong had moeten beslissen: "In de eerste helft hebben we goede kansen om met 2-0 voor te staan. In de tweede helft duidelijk niet. Eigenlijk tot de 1-1. Daarvoor hadden we ook nog de tweede kunnen maken. Dus we hebben meerdere kansen gehad om met 2-0 voor te staan."

Duidelijke overtreding

De 1-1 kwam van de voet van Isac Lidberg, maar die raakte doelman Janis Blaswich daarbij. De arbitrage vond het geen overtreding. Wormuth wel: "Het was een duidelijke overtreding bij het doelpunt. Als je de hand van Janis Blaswich ziet, weet je zeker dat het een overtreding was. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar iedereen die dat wel heeft gedaan zegt het."

Teleurgesteld in Vloet

Dan naar Vloet. Het verhaal is inmiddels bekend. Hij loog de club voor over de snelheid waarmee hij een auto-ongeluk veroorzaakte en zei daarnaast ook nog dat hij minder had gedronken dan zo bleek te zijn. Wormuth over de situatie: "Als trainer ben je teleurgesteld dat een speler er niet is die we gebruiken kunnen en als mens ben ik teleurgesteld dat ik nieuwe informatie gekregen heb, die ik daarvoor niet had. Dat heb ik gisteravond ook tegen de ploeg gezegd, de teleurstelling in mijn hoofd is erg groot."

Inkt nog niet droog

Tot slot de toekomst van Wormuth. De Duitser lijkt binnenkort bekend te maken dat hij bij FC Groningen aan de slag gaat, maar wil er nog niets over zeggen: "Zolang de inkt niet droog is, kan een trainer niets zeggen."