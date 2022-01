Van Wonderen heeft na duel met Heracles goed nieuws voor Andries Noppert: "Hij krijgt voorlopig de kans"

Andries Noppert is voorlopig eerste doelman van Go Ahead Eagles (Foto: Orange Pictures)

"Hij krijgt hem net te veel op de binnenkant van zijn hak, anders had je hier een heel goed resultaat gehaald. Maar het blijft bij 1-1 en ik denk dat over het geheel dat de verhouding was", sprak Van Wonderen na afloop van het duel.

Tevreden

De bezoekers hadden het lastig in de openingsfase in Almelo, maar toch was Van Wonderen tevreden met het optreden van zijn ploeg: "Zij hadden iets meer de bal en iets meer drang naar voren. Maar ik vond dat we het de eerste helft prima voor elkaar hadden. Hoe we wilden opbouwen, het lef om te spelen, maar ook in verdedigend opzicht hadden we veel energie in de ploeg."

Na rust kwamen de Eagles dan toch langszij en het verliet Almelo bijna nog met drie punten: "We komen in een fase halverwege de tweede helft op 1-1 en dan zou je net zoals bij Vitesse-uit zomaar de 1-2 kunnen maken. Dat gebeurt dan niet, maar je moet leren van zo'n eerste helft en dan de tweede helft daar een antwoord op geven. Dat hebben we wel gedaan vind ik", aldus Van Wonderen.

Noppert

Andries Noppert keepte afgelopen dinsdag een prima wedstrijd in Heerenveen en mocht ook zondag het doel van de Eagles verdedigen. De Fries was wederom belangrijk met goede reflexen en blijkt een geduchte concurrent van Warner Hahn, die afwezig was wegens ziekte. Van Wonderen had ook bij aanwezigheid van Hahn voor Noppert gekozen: "Ook als Warner Hahn niet ziek was had Andries Noppert gekeept vandaag. Wij hebben donderdag na Heerenveen gezegd dat Andries zijn kans zou krijgen. We vonden dat hij het goed heeft gedaan in trainingen en in de wedstrijd voor de beker. Hij krijgt voorlopig de kans."