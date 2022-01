Meesteroplichter Johan S. opgepakt: politie begint nieuw onderzoek

Johan S. zit weer vast. De politie was al langer op zoek naar de meesteroplichter, die al jaren in Twente verschillende slachtoffers maakt. Omdat er meerdere nieuwe aangiftes zijn gedaan, begint de politie een nieuw onderzoek naar de 51-jarige.

Johan S. was voorwaardelijk vrij, maar ging vrolijk verder met zijn praktijken. Concreet is hij opgepakt omdat hij voorwaarden heeft overtreden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling, nadat hij was veroordeeld voor onder meer oplichting.

S. wordt betiteld als datingfraudeur, waarbij hij zijn slachtoffers financieel uitkleedt en vervolgens met de noorderzon vertrekt. Al dupeert hij net zo makkelijk bedrijven met zijn recent opgetuigde cateringbedrijfje JBRI Events. Ook zijn werknemers zijn overigens niet veilig, merkte Tim (14) uit Hengelo onlangs. Tim werkte als koerier bij JBRI Events, maar kon fluiten naar zijn salaris toen Johan S. plotseling vertrok.

Met zijn vriendelijke voorkomen en zachte g weet S. zich vaak al binnen enkele dagen bij zijn slachtoffers binnen te kletsen. Veel vrouwen blijken gevoelig voor zijn gladde praatjes. Slachtoffers zitten soms nog diezelfde week met hem de plannen door te nemen voor een spetterend en onvergetelijk trouwfeest.

Triest jubileum

Johan S. is in 1970 geboren in het zuiden van het land, maar sleet een groot deel van zijn leven in Twente. In 2004 besteedde het AvroTros-programma Opgelicht?! voor het eerst aandacht aan de lotgevallen van S. en dook hij vervolgens meermaals op in de regionale media. Uit documentatie blijkt echter dat hij zo onderhand bijna zijn 25-jarig 'jubileum' kan vieren.

Stellen rechters zich in hun vonnis vaak diplomatiek op, maar in de laatste uitspraak die er tegen Johan S. ligt, is er bepaald geen woord Spaans bij. De rechter noemt S. onomwonden 'een parasiet'. Iemand die 'heeft geleefd op de beperkte middelen van zijn slachtoffers die hij heeft overladen met leugens en loze beloften'.

Mooie praatjes

Tijdens de laatste strafzaak trok Johan S. uitgebreid het boetekleed aan en verklaarde dat hij graag hulp wil in de vorm van een behandeling. Maar de reclassering weigert nog langer in zijn mooie praatjes te trappen. "Als hij in detentie zit, wil hij zich verbeteren en overal aan meewerken. Maar eenmaal in vrijheid, onttrekt hij zich aan voorwaarden, verbreekt hij het contact en vervalt hij al snel in crimineel gedrag", zegt de reclassering daar zelf over.