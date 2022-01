'Buitenkans' Justin Hoogma na vijf jaar terug bij Heracles Almelo, verdediger tekent voor 4,5 jaar

Justin Hoogma is terug op het oude nest. De verdediger tekende vandaag een contract bij Heracles Almelo, de club waarvoor hij in 2016 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Hoogma tekende voor 4,5 jaar.

"Het voelt alsof er niets veranderd is", zegt Hoogma. "Het is heerlijk om hier weer te zijn. Ik heb een hele mooie tijd in Almelo gehad en het voelt goed om weer terug te zijn." In 2017 maakte de zoon van Nico-Jan Hoogma de overstap naar het Duitse Hoffenheim. Die club verhuurde hem echter aan St. Pauli, FC Utrecht en Greuther Fürth. Bij die laatste club speelde hij sinds de zomer, maar speelde slechts een handvol wedstrijden. De 23-jarige verdediger speelde 14 interlands voor Jong Oranje.

Stabiliteit

"Stabiliteit was iets waar ik naar zocht. Ik wilde niet meer verhuurd worden en ergens langdurig tekenen. Dat ik dat bij deze mooie club, waar ik geweldige herinneringen heb, kan doen ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik met de ervaring in meerdere competities hier iets kan toevoegen", aldus de verdediger.

Buitenkans

"Dit was voor ons een echte buitenkans", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "Justin is een speler die hier vandaan komt en de regio kent. Hij is zijn carrière hier gestart en kent de club. Bovendien is hij een sterke persoonlijkheid, brengt hij ervaring mee uit de afgelopen jaren en heeft hij voetbalkwaliteiten om ons de komende jaren vooruit te helpen. Door hem langdurig te binden voegen we een stabiele factor toe."