Jaar na avondklokrellen in Enschede: "Ik ben nu meer op mijn hoede"

De ruiten van snoepwinkel Jamin worden ingetrapt, de ramen van de juwelier aan de overzijde raken beschadigd en betogers gooien met stenen, nitraatbommen en fietsen naar de politie. De ME voert charges uit en verricht tientallen aangehouden.

Bij ziekenhuis MST is eveneens sprake van een dreigende situatie; op camerabeelden is te zien dat er tegen de ruiten wordt geslagen en geschopt.

6000 euro schade

Juwelier Gruyters is één van de winkels die het flink te verduren kreeg. Zo werden onder meer de ruiten ingegooid. "Ze kwamen er gelukkig niet helemáál doorheen. We hebben van dat dikke juweliersglas waar maar weinig doorheen kan" zegt Marja Gruyters, eigenaar van de juwelierszaak.

Toch slaagden de relschoppers erin om een schade aan de ruiten van in totaal zesduizend euro te veroorzaken. "Gelukkig hebben we dit bedrag - op een paar honderd euro na - volledig vergoed gekregen door onze verzekering." Mede-eigenaar Emiel Wolthuis spoedde zich na de avondklokrellen naar zijn zaak.

"Eerst ben je bang als je richting de zaak rijdt", vertelt hij in de video:

Immateriele schade

Aan de overkant van de juwelierszaak huist snoepwinkel Jamin. Relschoppers trapten de ruiten van de winkel in, met hier eveneens flinke schade tot gevolg. Eigenaar Mehmet Babayigit een jaar na dato niet tevreden met de financiële afwikkeling van zijn schade.

"Ik heb alleen materiële schade vergoed gekregen", zegt Babayigit. "Maar ik ben zelf ook nog zo'n tweeënhalve week druk geweest met het opruimen en herstellen van de schade aan de zaak. In die tijd kon ik niet open en heb ik dus geen inkomen kunnen draaien. Daar krijg ik geen compensatie voor."

De schade aan de juwelierszaak (Foto: ANP)

Onveilig?

Babayigit zei daags na de rellen last te hebben van 'slapeloze nachten en intense woede'. De rellen, en de bijkomende schade, hakten er voor Babayigit flink in. "Je zit al in die coronaperiode. Met alle onzekerheden van dien, ook financieel gezien. Als je dan óók nog die rellen hebt, dan krijg je het allemaal in één keer op je dak. Nu gaat het wel beter, maar dat was toen wel erg heftig."

Ook voor Gruyters van de juwelierszaak hebben de rellen de nodige impact veroorzaakt. "Je kijkt wel sneller om je heen: zie ik niks geks? Ook ben ik extra alert op groepjesvorming, vooral 's avonds. Ik ben absoluut meer op mijn hoede."