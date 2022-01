Bezorgde kinderartsen Overijssel over kinderhartchirurgie krijgen bijval van provincie: "Heroverweeg besluit"

De zorgen over het verdwijnen van de kinderhartchirurgie in het UMCG in Groningen worden nu ook gedeeld door de provincie Overijssel. Het provinciebestuur stuurt vandaag een brief aan minister Kuipers (Volksgezondheid) waarin het oproept om nog eens goed over het besluit na te denken. "Want Nederland is meer dan de Randstad."

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil de kinderhartchirurgie concentreren in Utrecht en Rotterdam. Dat betekent dat de specialistische kinderzorg verdwijnt uit Groningen en mensen in de toekomst voor deze zorg dus alleen nog in de Randstad terechtkunnen. Het plan stuit op veel verzet, onder meer van tientallen kinderartsen in Overijssel.

Brief aan minister

Gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel heeft vandaag een brief aan de minister gestuurd. Onder die brief staan de krabbels van alle provinciebestuurders. "Wij hebben zorgen over de bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen", zegt De Witte. "Daarin delen we de zorgen van onze kinderartsen. Het gaat niet alleen om Overijssel, maar om heel Noordoost-Nederland. We hebben recht op voorzieningen die er toe doen."

De Witte heeft persoonlijk ervaring met de spoedeisende kinderzorg in Groningen. "Mijn jongste dochter is afhankelijk geweest van de kinder-ic. Groningen is voor veel inwoners van onze provincie beter bereikbaar dan Utrecht. Denk aan mensen die in Hardenberg of Ommen wonen, of een groot gedeelte van Twente."

Groningen is voor veel inwoners van onze provincie beter bereikbaar dan Utrecht Roy de Witte, gedeputeerde

'Meer dan de Randstad'

Minister Kuipers wil de specialistische kinderzorg in twee ziekenhuizen concentreren, om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen. De Witte zegt dat te begrijpen. "Maar ik heb het gevoel dat de sociaal-maatschappelijke impact nu niet gemeten wordt. Nederland is meer dan de Randstad en de afgelopen jaren heeft Groningen bewezen de kwaliteit voor goede kinderhartchirurgie te hebben."

De gedeputeerde stelt bovendien dat het weghalen van de kinderhartchirurgie uit Groningen, die regio op veel meer vlakken raakt. "Het zegt iets over de aantrekkelijkheid van een regio. Het zegt iets over de arbeidsmarkteconomie, woningbouw en andere voorzieningen. Dat is ook de reden dat we aan de bel trekken en graag het gesprek willen voeren. We moeten als regio scherp zijn en we moeten van ons laten horen, anders worden we tekort gedaan."