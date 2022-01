Project Twente op Film overtreft verwachtingen: inzameling oude beelden groot succes

"Er is zoveel meer materiaal dan gedacht", zegt regisseur Erik Willems. "En het zijn eigenlijk altijd mooie dingen die worden aangedragen. Het is heel rijk en heel divers filmmateriaal. Met heel veel gewone dingen bij huis of in een straat. Maar ook evenementen en veel Twentse folklore. Vooral de optelsom van dat alles is heel mooi. Het geeft het gevoel van: hier is geleefd, hier zijn dingen gebeurd."

Filmblikken uit een kluis

Met Twente op Film willen beide initiatiefnemers op basis van oude beelden een bioscoopfilm maken die komend voorjaar in première moet gaan. Een film die de ziel van Twente blootlegt. Met onder meer evenementen, het dagelijks leven, tradities en gebruiken, sport en bedrijvigheid.

Een deel van de oude beelden is door Johanna ter Steege en Erik Willems zelf opgehaald. Bij Frans Roetgering (80) van het gelijknamige kledingimperium in Enter bijvoorbeeld, waar beide initiatiefnemers zeer hartelijk en met een enorme krentenwegge werden onthaald en bedankt voor hun initiatief.

"Mooi dat jullie dit voor Twente doen", aldus Roetgering. Filmblikken uit 1949, '55 en '61, zorgvuldig in een kluis bewaard, werden overhandigd. "Een totaalbeeld van Enter", zegt Frans Roetgering. "Je ziet op de beelden bijvoorbeeld de armoede van vlak na de oorlog. Hoe eenvoudig alles toen was. Ik heb voor één van de films de filmmaker nog rondgereden door het dorp."

Voor Frans Roetgering en Johanna ter Steege was de ontmoeting bij het overhandigen van de filmbeelden heel bijzonder. Roetgering vertelde een anekdote die aan de basis heeft gestaan van de prachtige carrière van actrice Johanna ter Steege. Frans Roetgering: "De vader van Johanna was bij mij in de kledingwinkel en vertelde dat zijn dochter Johanna, toen een jaar of 17, naar de toneelschool wilde. 'Wat vind je ervan?', vroeg hij. Ik heb toen gezegd dat als ze dat wil, dat ze dat moet doen. Maar daar was hij volgens mij niet echt blij mee." Johanna: "Daar was hij volgens mij ook niet gelukkig mee. Hij had grote zorgen. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. En als hij geweten had dat ik nu hier had gezeten, was hij heel blij geweest."

Of alle aangeleverde oude films uiteindelijk geschikt zijn voor gebruik in Twente op Film moet in de volgende fase van het project blijken. Erik Willems: "We gaan het materiaal nu digitaliseren. Dan kunnen we ook echt zien wat mensen nu over de films vertellen en wat we lezen op basis van de titels. Ook deze fase is nog heel spannend. De kwaliteit van 8 mm films is over het algemeen heel mooi. Maar als het materiaal erg naar azijn ruikt is het niet bruikbaar. Dan is te veel kwaliteit verloren gegaan."

Mijn oude tante Fok had als hobby filmen en fotograferen. Fokje Markerink-Van Keulen

Toch is ook een deel van de films al bekeken. Bij Fokje Markerink-Van Keulen uit Neede bijvoorbeeld. Ze groeide op in Hengelo en beschikt over prachtige oude beelden van met name het spelen op straat in de Hengelose wijk Klein Driene na de oorlog. Bokje springen, stoepranden, rolschaatsen, bij een sloot spelen. Fokje Markerink: "Mijn oude tante Fok had als hobby filmen en fotograferen. Maar ik was wel verbaasd dat ik die originele filmpjes nog had."

Weemoedig

Fokje Markerink is heel enthousiast over Twente op Film, maar het stemt haar ook weemoedig. "Wij verveelden ons vroeger nooit, speelden altijd buiten. Nu spelen kinderen veel minder buiten. En ze weten soms ook niet wat ze moeten doen. Jammer."

Regisseur Erik Willems proeft trots bij de mensen die filmmateriaal beschikbaar stellen. "En dat maakt ons ook weer trots", zegt hij. Gerrit Stegeman uit Notter, tegenwoordig woonachtig in Deventer, is zo'n fiere Tukker. Hij filmde vanaf begin jaren '60 met een welhaast professionele camera een veelheid aan gebeurtenissen en thema's.

Vooral over Nijverdal heeft hij veel historisch materiaal. Sinterklaasvieringen filmde hij. Maar bijvoorbeeld ook een huwelijk waar Gert en Hermien - typisch Twents natuurlijk - optraden. Hij filmde veel met een grote VHS camera. Erik Willems is verbaasd en enthousiast. "Daar filmde bijna niemand mee."

Nog gezocht

Voor wat betreft het oude filmmateriaal zijn beide initiatiefnemers nu vooral nog op zoek naar materiaal van migranten in Twente. De Molukse gemeenschap in Nijverdal, Rijssen en Wierden bijvoorbeeld. Maar ook van de Turkse arbeidsmigranten ontbreekt nog beeld. De Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Glane is een andere groep waarvan oud filmmateriaal nog op het lijstje van de initiatiefnemers staat.

Ook over het Twentse uitgaansleven is materiaal zeer gewenst. "En beelden van stakingen, acties of demonstraties zijn zeer welkom. De beelden die we tot nu hebben verzameld zijn over het algemeen wel braaf", aldus Erik Willems.

Brengdag 2 februari

Mensen die nog beelden hebben die ze beschikbaar willen stellen voor Twente op Film kunnen op 2 februari naar de Museumfabriek in Enschede komen. Deze 'brengdag' duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Daarvoor moet wel een afspraak gemaakt worden via de website www.twenteopfilm.nl.