OM eist celstraf en tbs tegen Deventenaar voor doden van zijn beste vriend

Het lichaam van Gerrit werd op paasmaandag aangetroffen in zijn flatwoning. Hij had onder meer gebroken ribben, hoofdletsel en zijn alvleesklier was beschadigd. Kort na het aantreffen van de overleden man werd de verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte waren beste vrienden, ze kenden elkaar al jaren en zagen elkaar bijna elke dag. De mannen hebben allebei een tbs-verleden en uit die periode kennen zij elkaar.

Knietje in gezicht

Eerder gaf de verdachte al toe dat hij zijn vriend op tweede paasdag in zijn flat aan de Ossenweerdstraat had geduwd en een knietje in het gezicht had gegeven. Volgens de verdachte en zijn advocaat is niet te zeggen dat de verwondingen tot de dood van de man hebben geleid.

De rechtbank doet binnenkort uitspraak.