Programma: veel bekerwedstrijden, geen voetbal in de Eredivisie

Er wordt deze week niet gevoetbald in de Eredivisie. Het is een interlandweek, maar de UEFA doet daar niet aan mee. De clubs kregen voor aanvang van het seizoen de keuze om wel of niet te voetballen en kozen voor een vrij weekend.

Vrouwenvoetbal

Geen voetbal bij de mannen dus, maar wel bij de vrouwen. Daar staan de achtste finales van de KNVB Beker op het programma. Het is de ronde waarin de clubs uit de Eredivisie instromen. Die gaan op bezoek bij een amateurclub. Twente speelt zaterdag bij Wartburgia en PEC Zwolle gaat op bezoek bij de buren van Be Quick'28.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers gaan zaterdag in de BNXT League op bezoek bij hekkensluiter The Hague Royals. De vrouwen van Jolly Jumpers hebben een dubbel programma. Donderdag gaan ze op bezoek bij het tweede team van Cangeroes in de achtste finales van de beker en zaterdag komt Landslake Lions op bezoek in Tubbergen voor de competitie. Ook Uitsmijters uit Almelo zit nog in het bekertoernooi. De koploper van de 1e divisie ontvangt Batouwe uit de Basketball League.

Handbal

Bij de handbalsters in de Eredivisie is er opnieuw een Overijsselse ontmoeting. Morgenavond staan Borhave en Kwiek tegenover elkaar. Zaterdag gaat Kwiek op bezoek bij HandbaL Venlo en speelt DSVD bij Quintus. Borhave is zondag de gastheer voor VZV.

Volleybal

Ook voor de volleybalsters staan er duels op het programma in zowel de Eredivisie als de beker. In de achtste finales van die beker spelen de vier Overijsselse clubs een uitwedstrijd. In de Eredivisie is Apollo 8 vrij. Regio Zwolle gaat zaterdag naar VC Sneek, Set-Up'65 ontvangt Voltena en zondag krijgt Eurosped VV Utrecht op bezoek.

Waterpolo

In de waterpoloeredivisie staat voor de heren van Het Ravijn het uitduel bij GZC Donk op het programma. Bij de vrouwen speelt de ploeg uit Nijverdal bij De Ham.

Overigens staan er onder de eredivisies ook weer veel duels op het programma. Vanavond zal tijdens de persconferentie van het kabinet duidelijk worden of de amateursporters weer aan de bak mogen.