Chauffeurs en passagiers Keolis blootgesteld aan schadelijke stof: "Vervoerder greep niet in"

Al lange tijd klagen chauffeurs over zwarte stof die door allerlei kieren en ventilatieroosters de bussen in komt. De stof wordt teruggevonden op onder meer wanden, plafonds en meubilair van de bussen, blijkt uit een interne mail van Keolis' concessiemanager Rene Nekkers aan chauffeurs.

In mei bleek uit een rapport van het Duitse TÜV dat de stof Bisfenol A (zie kader onderaan dit artikel) is aangetroffen. Daarna is alleen nog een eigen onderzoek gedaan door bussenbouwer BYD, over de mate van blootstelling aan de stof. "Met name uit het BYD-rapport kwam de conclusie dat de aanwezige deeltjes niet schadelijk zijn voor de gezondheid van passagiers en medewerkers", schrijft Nekkers.

'Zwak onderzoek'

Maar volgens vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag (FNV Streekvervoer) is het onderzoek van BYD 'niet adequaat'. Hij noemt het zelfs een 'zwak' onderzoek: "Het is geen blootstellingsmeting volgens professionele normen." Daarom is niet duidelijk of de mate van blootstelling aan de stof daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid van chauffeurs en passagiers.

Met name uit het BYD-rapport kwam de conclusie dat de aanwezige deeltjes niet schadelijk zijn. Rene Nekkers, concessiemanager Keolis

Als zo'n schadelijke stof is gemeten, moet blootstelling worden voorkomen als dit technisch mogelijk is, en moet blootstelling gemeten worden volgens bepaalde voorschriften. Van der Gaag (FNV) concludeert dat dit niet is gebeurd, en noemt dat in een mail aan chauffeurs 'kwalijk'.

Nekkers van Keolis stelt dat het 'duidelijk is' dat het probleem moet worden aangepakt, maar dat "door allerlei andere prioriteiten aan de bussen dit op basis van de conclusie (van BYD, red.) naar achter is geschoven."

Onrust onder chauffeurs

De onrust onder de chauffeurs is volgens Nekkers nu reden om alsnog een aanvullend onderzoek te doen. Die aankondiging komt enkele dagen nadat de vakbonden Keolis lieten weten naar de arbeidsinspectie te zijn gestapt.

De resultaten van het onderzoek van Keolis moeten voor 1 maart bekend zijn. Ook worden per direct extra schoonmakers ingezet om de stof te verwijderen, en worden filters preventief vervangen.

Als uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de aanwezige stof inderdaad 'schadelijk is voor de gezondheid' van passagiers en/of chauffeurs, dan worden de bussen volgens Nekkers 'niet meer ingezet totdat het probleem opgelost is'. "Er is dan geen andere optie mogelijk."

De elektrische bussen van Keolis. (Foto: RTV Oost )

Rapport op de plank

Van der Gaag is sceptisch over de houding van Keolis. "In mei heeft TÜV onderzoek gedaan, en al die tijd is er niets gebeurd. Ze hebben het rapport op de plank laten liggen", zegt de vakbondsbestuurder. "Dat Keolis het wist en er niets mee heeft gedaan, betekent dat ze weten dat chauffeurs zijn blootgesteld aan een schadelijke stof."

Keolis weet dat chauffeurs zijn blootgesteld aan een schadelijke stof. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer

In een vandaag verzonden brief aan vakbondsleden onder de chauffeurs, schrijft Van der Gaag: "Het is niet normaal dat je buschauffeurs en passagiers maandenlang laat ‘meeroken’ met de luchtvervuiling, rubberdeeltjes en andere troep afkomstig van het verkeer, zonder goed te onderzoeken of dit wel verantwoord is."

In die brief schrijft FNV Streekvervoer dat de arbeidsinspectie is gevraagd om onderzoek te doen, en dat dat verzoek inmiddels in behandeling is genomen. Maar dat is standaard bij verzoeken van de vakbond, zegt een woordvoerder van de Inspectie.

Reactie Keolis

Keolis laat weten dat het om 'straatvuil' gaat, dat naar binnen waait. Waaronder rubber. "Dat ademen mensen ook in als ze op straat lopen", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen van Keolis. "In bepaalde concentraties is dat niet schadelijk, en volgens het onderzoek van BYD is de blootstelling aan de gemeten concentratie in de bussen niet schadelijk voor de gezondheid."

Waarom Keolis dan toch een nieuw onderzoek laat doen? Dat lijkt wat tegenstrijdig. "Dat snap ik", zegt Hendriksen "Maar we doen dit extra onderzoek om de ongerustheid onder chauffeurs weg te nemen."