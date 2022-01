Grote plannen voor Twente Airport als 'laboratorium' voor de luchtvaart

NLR ken je misschien van de testvluchten die het bedrijf recent heeft gehouden in het Twentse luchtruim. Afgelopen oktober testte het bedrijf onder meer of vliegtuigen minder lawaai maken als ze steiler landen.

Uniek in Nederland

Diezelfde partij opent nu een kantoor bij de luchthaven. Dat betekent dat er meer testvluchten volgen, zegt Technology Base-directeur Schuring. "Daar is hier namelijk veel ruimte voor, omdat er geen lijnverkeer is. De landingsbaan is gewoon vrij. Daarin is Twente Airport uniek in Nederland."

Zowel NLR als de Technology Base weten nog niet hoe vaak het luchtruim wordt gebruikt om te testen. "Maar NLR kan de landingsbaan een aantal dagdelen per week huren", zegt Schuring.

Twente Airport (Foto: ANP / Irvin van Hemert )

In totaal zijn er twee contracten getekend. Eén voor het verhuur van een kantoor- en werkruimte door Technology Base aan NLR. In het andere contract staat dat Twente Airport toegang krijgt tot kennis en expertise van NLR, dat weer gebruik mag maken van de bijna drie kilometer lange start- en landingsbaan.

Vooralsnog wordt de oude luchthaven alleen een testlocatie. Het plan is om ook nieuwe technieken te ontwikkelen, zegt Schuring. "We hebben hier alle ruimte om ook te innoveren in de luchtvaart. Partijen kunnen die innovaties vervolgens direct testen in het luchtruim. Ook dat kan nergens in Nederland."

Duurzame technologie

Er valt nog genoeg te innoveren in de luchtvaart, een branche die in 2050 klimaatneutraal wil zijn. "Er moet veel gebeuren om niet meer van kerosine afhankelijk te zijn. Denk aan toestellen, brandstoftoevoer, aandrijvingen."

Met NLR heeft de Technology Base een grote partij binnengehaald, dat hoopt dat andere bedrijven zullen volgen. "Onze luchthaven kan een centrale positie in Nederland innemen als kraamkamerfunctie voor de verduurzaming van de luchtvaart", zegt Schuring.

Vooralsnog geen banen

'Tested in Twente': een stempel die over een paar jaar misschien wel op vliegtuigonderdelen prijkt. Al blijft het vooralsnog bij ambities, hoop en - concreet - de opening van het NLR-kantoor op het campusterrein. Levert dit nieuwe banen op? Vooralsnog niet. NLR kan ook nog niet zeggen óf en wanneer vacatures de deur uit gaan.