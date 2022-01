Justitie onderzoekt videobeelden illegaal pleinfeest Dalfsen

Ook worden de opnames gebruikt om te achterhalen welke jongeren uit Dalfsen op de beelden te zien zijn. Jeugdwerkers en politie willen met deze jongeren in gesprek over hun bijdrage aan het uit de hand gelopen pleinfeest.

“We moeten er alles aan doen om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen”, zei CDA-fractievoorzitter Betsy Ramerman. "Wat hier gebeurd is past niet bij Dalfsen. Het baart ons grote zorgen hoe de hulpdiensten tijdens het illegale evenement belaagd zijn."

Bodycam

De gemeenteraad van Dalfsen, was unaniem in de waardering voor het uitvaardigen en toepassen van het noodbevel. Er was lof voor het doortastende optreden van burgemeester Erica van Lente en dank voor de inzet van de politie en ME. Ook was er waardering voor de inwoners die na afloop van de rellen mee hebben geholpen om de rotzooi op te ruimen. Daarbij ging het vooral om kapot gegooide bierflessen, om ver gelopen borden en vernielde tuinen.

Tijdens de bijeenkomst gaf de burgemeester nogmaals een toelichting op de gang van zaken rond het illegale muziekfeest. “Het was een complexe avond”, zei ze. ”Als burgermoeder heb ik veel begrip voor de horeca en evenementensector en alle andere mensen die hun protest wilden laten horen tegen de coronamaatregelen. Dat is overdag op een rustige manier verlopen. Anderzijds heb ik een belangrijke rol als hoeder van de openbare veiligheid. In dat opzicht was ingrijpen zaterdagavond onvermijdelijk..”

“We waren vooraf op de hoogte dat er zo’n 500 tot 600 mensen op het feest zouden afkomen”, zei van Lente. Een dag eerder had ze al een dwangbevel afgegeven waarin ze de organisatie, op straffe van 30.000 euro, had verboden om het feest te houden.

De volgende ochtend liet de organisator weten dat hij het feest desondanks door zou laten gaan op een nog nader te bepalen geheime locatie. Die locatie zou rond 19.00 uur via Facebook bekend gemaakt worden.

Kentekenregistratie

“We hebben toen samen met de politie de social mediakanalen in de gaten gehouden, maar zagen niks. Pas rond half acht hoorden we van politiemensen in het veld, dat er grote groepen mensen richting het plein voor het gemeentehuis stroomden. Daarbij was veel alcohol en vuurwerk in het spel. Ik kreeg vrij snel daarna het advies van de politie om een noodbevel af te geven. Noodzakelijk om te kunnen opschalen in mankracht. Want er is minimaal anderhalf uur nodig om een ME-peloton ter plekke te krijgen, ze moeten van ver komen", aldus van Lente.

ME grijpt in bij illegaal pleinfeest in Dalfsen (Foto: Rellen Dalfsen)

Via kentekenregistratie werd al snel duidelijk dat er honderden mensen vanuit Drenthe, Friesland en Groningen op weg waren met slaapwagens en schaftketen om het illegale feest in Dalfsen bij te wonen. “We hebben toen in overleg met de politie toegangswegen afgesloten en op die manier nog honderden mensen tegengehouden.”

Ze vervolgt haar verhaal; “ik heb toen contact gezocht met de organisatie om het feest af te blazen en de mensen naar huis te laten sturen, maar die kreeg ik niet aan de lijn. Door de politie werd mij vervolgens afgeraden om zelf het podium te betreden om de mensen massa toe te spreken. Het was niet veilig genoeg.”

Lof en dankbaarheid

De politie is daarna geleidelijk aan begonnen om de menigte naar huis te sturen. De meeste mensen hebben daar keurig gehoor aan gegeven. Maar een kleine groep van zo’n dertig relschoppers weigerde te gaan en heeft de orders van de politie meerdere keren in de wind geslagen. Daardoor moest de ME rond middernacht een aantal charges uitvoeren", aldus de burgemeester. “Er zijn daarbij geen aanhoudingen verricht. Dat had veel tijd in beslag genomen en de aanwezige agenten van de mobiele eenheid moesten de volgende dag alweer vroeg naar Amsterdam om bij een demonstratie te zijn.”

Veel fracties noemden de gang van zaken beschamend voor het plattelandsdorp. “Gezien alle landelijke media-aandacht was het al met hele slechte publiciteit voor Dalfsen”, zei fractievoorzitter Ramaker van Gemeentebelangen Dalfsen. De fracties wilden tot slot weten of de burgemeester het een volgende keer weer zo zou aanpakken.

“Laat ik vooropstellen dat ik niet hoop dat er een tweede keer komt”, zei van Lente. “Maar gezien de situatie en de dreiging van ernstige wanordelijkheden, het bekogelen van de politie met vuurwerk en bierflessen, zat er niets anders op dan het noodbevel toe te passen. Ik heb het zelf beleefd als een heftig maar noodzakelijk kwaad.”