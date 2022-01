Komen versoepelingen op tijd voor Overijsselse horeca? "Het is nog niet holadijee"

De horeca krijgt vanavond hoogstwaarschijnlijk goed nieuws: ze mogen weer open. De schade van de afgelopen maanden móét gerepareerd worden. Maar, volgens Gerald Kanis van Koninklijke Horeca Nederland is het maar de vraag of horecabedrijven in Overijssel het redden.

Minister president Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers zullen vanavond waarschijnlijk aankondigen dat de horeca weer tot 22.00 uur open mag. "Ik denk dat een groot deel van de horeca hier iets mee kan, alleen we zitten natuurlijk met het nachtleven dat feitelijk gezien al 22 maanden dichtzit", vertelt Kanis. "Dat is ingewikkeld. We weten nog niet precies wat de voorwaarden worden. Als we met anderhalve meter en vaste zitplaatsen moeten werken, kunnen velen nog steeds maar éénderde van de zaak gebruiken."

Geen 'holadijee'

"Het is nog niet holadijee, maar we kunnen weer open. Een café krijgt in ieder geval de mogelijkheid om omzet te draaien. Iedereen die wat met eten doet, kan weer een redelijke boterham verdienen", zegt Kanis, die hoopt dat er snel nieuwe stappen gezet worden.

Verschillende bedrijven gaven deze maand aan 'op de rand van de afgrond' te zitten. Of de versoepelingen nog op tijd komen, is maar de vraag. "Dat zal de toekomst uitwijzen", stelt de woordvoerder. "Ik spreek met veel collega's, maar in het oosten vinden veel mensen het moeilijk om hun vuile was buiten te hangen." Volgens Kanis lijkt het er soms op dat horecaondernemers zich schamen voor het feit dat ze het lastig hebben. "Dan denk ik: je kan hier weinig aan doen, iedereen heeft het lastig."

Als dat een grote puinhoop wordt, zie ik ons ook zo dichtgaan. Gerald Kanis, van Koninklijke Horeca Nederland.

Of horecabedrijven het halen, hangt van verschillende factoren af. Kanis somt op: "Houden de gasten zich aan de regels? Als dat een grote puinhoop wordt, zie ik ons ook zo dichtgaan. Blijven de mensen komen? Als we een mooie zomer krijgen, dan geeft dat voor de terrassen een goede start om financieel in te lopen. Als het slecht weer wordt, is dat maar de vraag."

Kanis hoopt op evenementen de komende tijd. "Dat geeft veel ondernemers de mogelijkheid extra inkomsten te genereren."

Afhankelijk van schuldeisers

Verder zijn bedrijven afhankelijk van het geduld van schuldeisers zoals leveranciers, banken of de fiscus. "De schulden van de afgelopen twee jaar zullen terugbetaald moeten worden. Als daar te weinig tijd voor komt, is het maar de vraag of ze het redden", aldus Kanis.