Restaurants mogen weer open, maar voor Hok Taverne in Deventer komt dat te laat: "Verwarming gaat niet meer aan"

Het restaurant staat erbij alsof het elk moment open kan. De tafels en stoelen staan netjes, de wijnglazen hangen blinkend boven de bar. De keuken is opgeruimd en de hele zaak is schoon. Het is wel koud, de thermometer geeft twaalf graden aan. "De verwarming doe ik niet meer aan" zegt Jens. Een kop koffie zoals je dat in een restaurant zou verwachten zit er niet in. De koffiemachine is blinkend schoon, blijft uit en wacht op een nieuwe eigenaar.

De conclusie dat zijn zaak niet meer levensvatbaar is trok hij twee weken geleden al. Maar dat hield hij nog even voor zich. Hij wilde nadenken over de gevolgen en ook over hoe nu verder. Het staat voor hem vast: sluiting is onvermijdelijk. Kijkend naar de schulde die er zijn, die nog gaan komen en de te verwachten inkomsten werd hij somber. Want zelfs als zijn restaurant op volle toeren zou draaien of zelfs nog beter, is de omzet te weinig om de schulden af te betalen.

Van droom tot nachtmerrie

Het restaurant in de binnenstad van Deventer was de droom van Jens. Het concept bedacht hij zelf en eerder had hij op een andere plek in Deventer al een goedlopend restaurant. Later verhuisde hij naar een groter pand om meer klanten aan te kunnen. Dat was zijn droom, die al op de hotelschool begon en nu eindigt in een nachtmerrie. De problemen lijken voorlopig nog niet voorbij.

Een faillissement hing boven het hoofd en dat dreigt nog steeds. "Dan is het beter om te stoppen" zegt hij. Nu hij het bedrijf is gestopt, staan de meeste schulden persoonlijk op zijn naam. "Ik moet op zoek naar een baan om de schulden te kunnen afbetalen" zegt hij.

Samen met de schuldhulpverlening van de gemeente Deventer en de schuldeisers wil hij een plan maken over terugbetaling. Die baan is er nog niet en wat hij wil gaan doen is ook nog niet bekend.

Jens Jongeneel, oprichter van restaurant Hok Taverne in Deventer (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Goede moed

Jens vertelt aan een grote tafel in zijn restaurant, over hoe hij in augustus 2020 vol goede moed zijn zaak is gestart. Op de menukaart staan vegetarische gerechten en wie dat wil kan er vis of vlees bij geserveerd krijgen. Er is op dat moment een glimlach op zijn gezicht te zien en zijn toon klinkt iets optimistisch. Maar dat verandert wanneer hij vertelt over de eerste lockdown in het najaar van 2020. Licht geëmotioneerd, maar beheerst legt hij uit hoe zijn financiële buffer daar geheel aan is opgegaan.

Als je tijdens een pandemie een restaurant opent dan weet je dat er bepaalde risico's zijn. "Ik dacht die risco's wel aan te kunnen. We zijn gestart met een gezonde financiële buffer". Hij had niet gedacht dat het geld voor het einde van 2020 al op zou zijn. Maar het kon niet anders, want de kosten van de eerste lockdown moesten betaald worden.

Starters hadden pech

De horeca werd door overheidssteun deels gecompenseerd. Regels die daarvoor gelden, pakken voor ondernemers die net zijn begonnen anders uit. Jens kan geen omzet voor de periode van vóór augustus 2020 laten zien, want zijn zaak bestond toen nog niet. Over deze maanden wordt wel het bedrag berekend dat als overheidssteun wordt uitgekeerd. Zo zijn er volgens hem nog meer regels die in het nadeel zijn van startende ondernemers.