Artistiek directeur Simone Kratz van Wilminktheater wint Vrouw in de Media Award Overijssel

Al bijna twaalf jaar zwaait ze de artistieke scepter bij het Enschedese Wilminktheater, maar de afgelopen jaren belandde ze door de coronacrisis van het ene uiterste in het andere. Simone Kratz hield de schouders eronder en motiveerde anderen, ook buiten de muren van het theater, hetzelfde te doen. In waarschijnlijk haar moeilijkste periode bij het Wilminktheater wint Kratz de Vrouw in de Media Award 2022 Overijssel. "Ik ben heel vereerd, blij en dankbaar. Ik had het niet verwacht", zegt ze.

Een citaat van Kratz uit juli vorig jaar is exemplarisch voor de situatie waarin het Wilminktheater en alle andere toneelzalen en musea op dat moment in verkeren. "Het voorjaar was dramatisch", zegt Simone Kratz van het Wilminktheater.

Kratz had 165 voorstellingen gepland. "We wilden ze wel verplaatsen, maar de programmering voor het volgende seizoen was al rond. Toch zijn we erin geslaagd, veel voorstellingen opnieuw te programmeren." Dat ging niet zonder slag of stoot: "Sommige voorstellingen hebben wel vier keer een andere datum gekregen."

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van mediaplatform Vaker in de Media en sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Voor de nominaties van de regionale VIDM-award werd gekeken naar aanwezigheid in de regionale media en/of naar rolmodellen die al wel in de landelijke of vakmedia komen, maar vaker op de radar van de regionale media mogen zijn.

Onvermoeibaar creatief

Aan het einde van vorig jaar worden theaters en musea opnieuw getroffen door de lockdown, maar pessimistisch wil Kratz niet zijn. En die houding heeft haar misschien wel deze award bezorgd. Ze kreeg in totaal 31 procent van de stemmen.

Kratz is verrast als ze hoort dat ze award in de wacht heeft gesleept. "Ik ben trots", zegt ze. "Ik werk niet voor niets in de creatieve sector, verhalen zijn belangrijk voor mensen. Doe datgene waar je goed in bent en voldoening uithaalt."

Nominaties

Naast Kratz werden nog drie andere vrouwen genomineerd door een jury. Dat ging om GGD Twente-directeur Samantha Dinsbach, oud-voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders Hennie de Haan en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.