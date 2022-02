Rechercheurs over 25 jaar oude moord Maaike Kuiper: "Er zijn misdrijven die je altijd bijblijven, dit is er beslist één van"

In de videoreportage waarin de ouders van het slachtoffer uitgebreid hun verhaal doen - zoals die gisteren was te zien bij TV Oost en op de website van deze omroep - onthulden de rechercheurs gisteren al hoe de gokverslaafde buurman min of meer bij toeval als dader kon worden ontmaskerd.

"In ons vak zeggen we altijd: toeval bestaat niet. Nou, dit was echt puur toeval", glimlacht René Padberg over de op z'n zachtst gezegd opmerkelijke manier waarop de moordenaar van Maaike kon worden opgespoord. Binnen twee weken zelfs al. Maar daarover later meer.

Hartelijk weerzien

Marjan Jansen (59) maakt nog altijd deel uit van de politie. Is intussen inspecteur en mag zich operationeel expert tactische opsporing noemen, waarmee ze een belangrijke functie bekleedt binnen de rechercheteams, zoals die na een groot misdrijf worden geformeerd. René Padberg (69) geniet inmiddels al een aantal jaren van zijn welverdiende pensioen. Als hij deze middag het politiebureau van Hengelo binnen wandelt, is de begroeting van de oud-collega's allerhartelijkst. Het doet Padberg zichtbaar goed.

Rechercheurs René Padberg en Marjan Jansen werkten aan de zaak (Foto: RTV Oost)

De twee rechercheurs weten nog exact wanneer ze bij het onderzoek betrokken raakten. Dat was de dag nadat Maaikes vader Paul het ontzielde lichaam van zijn dochter had ontdekt. Liggend op de bank in de woonkamer, met messteken van het leven beroofd, 24 jaar oud nog maar.

De vader en collega's van Maaikes school waren op onderzoek uitgegaan omdat de altijd zo punctuele studente niet op was komen dagen voor het carnavalsfeest op de school, waar ze stage liep. Vanwege die link met het 'feest der zotten' werd het misdrijf in de media vervolgens al snel de 'carnavalsmoord' genoemd.

Koude rilling

Jansen en Padberg vormden jarenlang een koppel en voelden elkaar feilloos aan. Tot op de dag van vandaag herinneren ze zich hoe beiden onafhankelijk van elkaar een koude rilling over de rug liep toen ze de moordenaar de dag na het misdrijf bij toeval tegen het lijf liepen. Tijdens het buurtonderzoek zagen ze hoe de man een vuilniszak in een container gooide.

Padberg: "We keken elkaar aan en kregen beiden meteen argwaan. Dat is dan toch een soort zesde zintuig dat je als agent daarvoor ontwikkelt. We hebben meteen met onze collega's gebeld, die die vuilniszak weer uit de container hebben gevist. Er zat een kettinkje in. Als ik me goed herinner van zijn dochtertje."

Familierechercheurs

De politie werkt bij zware misdrijven intussen al jaren met zogenoemde familierechercheurs: politiefunctionarissen die speciaal zijn opgeleid om getroffen families in zware tijden bij te staan.

In het 'tijdperk Jansen-Padberg' bestonden die familierechercheurs nog niet, maar de twee Twentse dienders kregen niettemin een vergelijkbare rol toebedeeld. Marjan Jansen: "In ons geval hield dat in dat we vaak dubbele diensten draaiden. Na afloop van ons reguliere werk bij de recherche gingen we dagelijks nog even op bezoek bij de familie. Ook als er eigenlijk niets te melden viel. Dat doe je dan toch uit een soort passie. Omdat je die mensen wil bijstaan."

Met name ook omdat er de eerste twee weken nog geen verdachte in beeld was en de ouders kampten met tal van vragen: wie had hun dochter omgebracht en vooral waarom? "De ouders stonden die dagen echt doodsangsten uit."

Maaike Kuiper op een foto die enkele weken voor haar dood gemaakt werd (Foto: Paul en Ina Kuiper)

De politie tastte aanvankelijk volledig in het duister in welke hoek de dader moest worden gezocht. "In de beginfase van een onderzoek ga je altijd zo breed mogelijk te werk en hou je alle scenario's open", aldus Padberg. "Dat we veel bij de familie over de vloer kwamen, was tegelijkertijd ook voor de politie belangrijk. Want daardoor kregen we als recherche een zo goed mogelijk beeld van de familie en de kennissenkring van Maaike."

Met lach en traan

De twee kijken met een voldaan gevoel terug op de rol die ze tijdens het onderzoek hadden. "Het is prettig dat je als rechercheur op deze manier een familie steun kunt bieden. En het is vooral ook heel erg dankbaar werk. We hebben het idee dat de ouders ons werk echt waardeerden. Wat dat betreft vormden we een goed koppel. Het gevaar voor elke agent is dat hij of zij het werk 'meeneemt naar huis'. Maar we konden onze verhalen goed bij elkaar kwijt. Trokken samen op. In voor- en tegenspoed. We werkten met een lach en een traan met elkaar samen."

De rechercheurs René Padberg en Marjan Jansen waren van begin af aan betrokken bij het onderzoek naar de moord op Maaike Kuiper. (Foto: Chantal Westerhoff)

Blufpoker?

De dader kon al binnen twee weken worden gepakt. En dat gebeurde op opmerkelijke wijze. Marjan Jansen: "Gaandeweg werd duidelijk dat Maaikes bankpas was verdwenen en dat er geld van haar rekening was gepind. Dan ga je daar op door rechercheren."

Kort daarop al meldde de dader zichzelf aan het politiebureau met de smoes dat hij Maaikes bankpasje zou hebben gevonden. Later werd duidelijk dat hij zich had gemeld omdat hem de grond te heet onder de voeten werd. Reden: in de media circuleerden verhalen dat de dader tijdens het plunderen van Maaikes rekening mogelijk door bewakingscamera's was gefilmd.

Maaikes ouders hebben eigenlijk nooit geweten hoe het nou zat met die beelden. Waren die er inderdaad? Of had het rechercheteam blufpoker gespeeld in een poging de moordenaar uit de tent te lokken?

Bijzonder verhaal

"Nou", lacht Padberg. "dat is toch wel een heel bijzonder verhaal. We hebben uiteraard zoveel mogelijk de beveiligingsbeelden van bewakingscamera's opgevraagd, maar uitgerekend bij het bankfiliaal waar deze man geld van Maaikes rekening had gepind, hing geen camera. Dit gebeurde immers in een tijd waarin lang niet overal camera's hingen. Vraag niet hoe want het is niet door het team naar buiten gebracht, maar op de een of andere manier is destijds het bericht bij de media beland dat wij bewakingsbeelden van banken hadden opgevraagd. In de pers verschenen daarop verhalen dat de moordenaar mogelijk was gefilmd. Hij heeft dat gelezen, raakte in paniek en meldde zich aan het politiebureau."

Het was Padberg die de man ter plaatse arresteerde. "Ik was die avond bij toeval op het politiebureau toen hij daar verscheen. Met een smoes die nergens op sloeg. Hij zou Maaikes pasje hebben gevonden, waarna hij geld zou hebben gepind. Nadat hij werd aangehouden, legde hij de volgende dag al een bekentenis af. Hij had geld nodig voor een reis naar zijn vaderland Marokko, maar omdat hij al het geld had vergokt had hij bij Maaike aangebeld, die een portiek verderop in de flat woonde. In ons vak zeggen we altijd dat toeval niet bestaat. Maar dat dat verhaal van die videobeelden, die dus niet eens bestonden, naar buiten kwam was toch echt puur toeval."

Doedelzakken

Dat het intussen een kwart eeuw geleden is dat de moord plaatshad? De clichés dat de tijd vliegt en de bijbehorende verhalen komen op tafel. Duidelijk is dat de rechercheurs de moord op Maaike nooit zijn vergeten. René Padberg: "Als rechercheur heb je altijd zo van die bijzondere zaken die je de rest van je leven bijblijven. De moord op Maaike is er beslist één van. Er is voor een paar honderd gulden een meisje vermoord. Dat is zo ongeveer het meest onzinnige wat je je kunt bedenken. Dat blijft je altijd bij. Tijdens haar begrafenis speelde de pipeband, waarvan Maaike lid was, enkele nummers. Telkens weer als ik doedelzakken hoor, moet ik daaraan terugdenken. En hetzelfde geldt voor het tromgeroffel waarmee ze naar haar laatste rustplaats werd begeleid. Bom, bom, bom..."

Gedichten voor Maaike

Maar misschien wel de voornaamste reden waarom de moord op Maaike nog altijd in het geheugen van de rechercheurs gegrift staat: het jaarlijkse gedicht van Paul Kuiper voor zijn vermoorde dochter.

Zoals de vader gisteren al bij RTV Oost vertelde, is dit zíjn manier om zijn dochter levend te houden. Ieder jaar maakt de gepensioneerd onderwijzer een gedicht voor Maaike. Morgen wordt zijn 25ste 'jubileumgedicht' onthuld op een sokkel bij de Lambertusbasiliek. De voorgaande 24 gedichten zijn hier al een tijdje te lezen, afgedrukt op sokkels.

Als het erom gaat de herinnering aan zijn dochter levend te houden, is de vader wat de twee rechercheurs betreft in ieder geval ruimschoots in zijn missie geslaagd.

Marjan Jansen: "Ieder jaar weet ik dat er een gedicht aan komt. En ik weet ook dat het me niet zal ontgaan. Omdat anders mijn man me er wel op wijst. Maar toch... ieder jaar weer zet ik het weer op de kalender: '6 februari, Maaike'."