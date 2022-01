Kinderen uit Oekraïne kunnen door oorlog met Rusland misschien wéér niet op vakantie in Overijssel

Via stichting Europa Kinderhulp komen elke zomer 44 kinderen uit Oekraine naar een Overijssels gastgezin. De meesten hebben geen fijn thuis: ze zitten op een internaat, hun ouders leven niet meer of zijn verslaafd en vaak leven ze in diepe armoede. De bedoeling is dat de vakantie-ouders meerdere jaren achter elkaar hetzelfde kind in huis krijgen zodat er echt een band ontstaat.

Teleurstelling op teleurstelling

Lotte Wouda hoopt van harte dat ze de kinderen niet opnieuw moet teleurstellen. "Ze zijn al van jongs af aan gewend aan teleurstellingen. Ze hebben al zo vaak meegemaakt dat dingen niet doorgaan, dat het voor hun toch niet is weggelegd, daar leven ze naar. Dat is zo schrijnend, dat dan het lichtpuntje dat ze hebben ook niet doorgaat."

Lotte Wouda, gastouder en bestuurslid stichting Kinderhulp Europa (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Lotte heeft de moed voor dit jaar nog niet opgegeven. Over drie weken vertrekt ze met een groepje van Europa Kinderhulp naar Oekraine om de reis voor te bereiden en te praten met de begeleiders en kinderen ter plekke. Met elkaar volgen ze het nieuws over de oorlog met Rusland op de voet. "Zodra ik wakker ben kijk ik eerst alle nieuwssites na, en we hebben ook contact met mensen die daar wonen. In de omgeving waar wij de contacten hebben is het nog wel veilig, ze zitten ver van de Russische grens, maar als de grenzen dichtgaan dan houdt het op, dan komen we er niet meer in."

Blijvend effect

De weken in Nederland betekenen voor de kinderen uit Oekraine méér dan alleen een vakantie. Het warme contact met een gezin hier werkt ook later nog door, zeker als de kinderen vaker zijn geweest, heeft de stichting onderzocht. "Je ziet dat deze kinderen vaker een opleiding afmaken, dat meisjes minder jong zwanger raken en dat het ze lukt om zeg maar 'huisje-boompje-beestje' voor elkaar te krijgen, en dat ze niet, zoals hun ouders, aan de drank raken. Zo komen ze uit die vicieuze cirkel van armoede."

Veel kinderen in Oekraïne groeien op in armoede (Foto: Eigen foto Lotte Wouda)

Als de grenzen dichtgaan dan houdt het op, dan komen we er niet meer in. Lotte Wouda, gastouder Europa Kinderhulp

Oorlog

De kinderen die naar Nederland komen wonen in dezelfde regio, vlakbij de Hongaarse grens. Ze gaan deels ook naar hetzelfde internaat. Het is ver van de grens met Rusland, dus echte oorlogsdreiging is daar niet. Toch krijgen de kinderen er veel van mee, ziet Lotte. "Kinderen van 10, 12 jaar krijgen les over verschillende tanks, of hoe je een geweer moet laden, dat is echt bizar. En het leger had een tijdje terug het internaat in gebruik voor een oefening, dan krijgen de kinderen gewoon weken geen school."

Ook worden de ouders of oudere broers of zussen opgeroepen om het leger in te gaan, hoort Lotte van haar contacten in Oekraïne. "Bij het monument op het plein in de stad komen steeds meer foto's te hangen van mensen die zijn omgekomen. Er is daar geen oorlog, maar het voelt wel heel onveilig, het hele land is ervan doordrenkt."

De oorlog is overal: kinderen in Oekraïne krijgen les over tanks (Foto: Eigen foto Lotte Wouda)

Gezinnen gezocht

Twee jaar corona heeft er ook bij de stichting wel in gehakt. Een aantal gastouders is inmiddels afgehaakt en er is weinig gelegenheid geweest om nieuwe gezinnen te werven, vertelt Lotte. "We zoeken op heel korte termijn nog zo'n 15 gastgezinnen in Overijssel. Als alles goed gaat staan hier straks toch weer 44 kinderen, die willen we allemaal een plekje geven. Het zou wel heel triest zijn als we de kinderen alsnog moeten teleurstellen omdat er niet genoeg gastgezinnen zijn."

Twee kinderen uit Oekraïne op vakantie bij Lotte (Foto: Eigen foto Lotte Wouda)

En dus wordt er nu druk gezocht naar fijne logeeradressen. "Je moet drie weken per jaar je huis en je hart willen openstellen voor een kwetsbaar kind, dat is het belangrijkste", vertelt Lotte. "Natuurlijk volgt er nog wel een intake en screening, en vragen we altijd een VOG, verklaring omtrent gedrag. Maar het maakt niet uit of je een gezin bent, of alleenstaand, of een opa en oma, wat dat betreft is iedereen welkom."

Mensen die interesse hebben om vakantie-ouder te worden voor een kind uit Oekraïne kunnen zich melden bij Europa Kinderhulp of rechtstreeks bij Lotte Wouda.