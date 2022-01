Verdachte moordaanslag Twentse advocaat Schol: "Het OM heeft mij getuigenbescherming geboden in ruil voor namen"

In de rechtszaak tegen twee vermeende uitvoerders van een moordaanslag op de Twentse advocaat Philippe Schol hangen twee namen als vermoedelijke opdrachtgevers boven het dossier. Eén van hen wordt daarbij aangeduid als 'makelaar des doods'. Toch willen de twee verdachten die deze week terechtstaan niets over eventuele opdrachtgevers zeggen. "Het OM heeft me zelfs een deal aangeboden. Maar ik zeg niks."

'Pang, pang, pang, pang, pang!' Een serie van vijf korte knallen klikt door de speakers van de rechtszaal. Op beeldschermen is advocaat Schol te zien, terwijl hij begin november 2019 wordt neergeschoten bij zijn huis, net over de grens bij Glane. "Aaah, aah", hoor je hem kermen. Schol blijkt geraakt in zijn been. Bij het terugzien van de beelden krijgt het slachtoffer het logischerwijs te kwaad. Terwijl hij zijn tranen afveegt, vervolgt de rechtbank de zitting tegen twee vermeende uitvoerders van de aanslag.

Deal justitie

Die twee, mannen uit Hengelo, blijven ontkennen dat ze betrokken waren bij de aanlag. Een van de twee zegt: "Het lijkt inderdaad mijn auto, die bij de aanslag is gebruikt. Maar ik had 'm die dag uitgeleend." Aan wie hij de wagen te leen heeft gegeven, wil hij niet zeggen. "Dan ben ik mijn leven niet meer zeker."

Hij zegt vaker zijn auto uitgeleend te hebben, ook aan dezelfde mannen. "Maar ik zeg niet aan wie. Justitie heeft me een getuigenbeschermingsprogramma aangeboden in ruil voor die namen. Mijn vriendin hebben ze 35.000 euro geboden om een boekje open te doen, maar wij zeggen niks!"

Bedreigd

De Hengeloër zegt dat zijn vriendin indirect wordt bedreigd door de degenen die de aanslag wel zouden hebben gepleegd. "Ze hebben de auto van haar helemaal total loss getrapt en er heeft vier weken een buitenlandse man voor haar huis gestaan. Alles om maar te zeggen 'mond dicht', en ik zeg dus ook niks om mijn familie en geliefden te beschermen."

Volgens het OM zijn beide heren wèl bij de aanslag betrokken en hebben ze voordien ook meerdere voorverkenningen gedaan. Ze zouden hebben gecheckt waar de later beschoten advocaat woonde en werkte. Het OM baseert zich hierbij op gegevens van de telefoons van verdachten.

Kort voor de moordaanslag hadden de twee veelvuldig telefonisch contact met elkaar, op ongewone momenten, zoals heel vroeg in de ochtend. Na de aanslag stopte dat telefonisch contact ineens. Sterker, er werd van telefoon gewisseld. Na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin beelden werden getoond van een VW Polo die gebruikt was bij de aanslag, zoeken de twee elkaar op.

Wapen

"Dat ding moet weg" zou de ene verdachte tegen de ander hebben gezegd. Later zegt hij dat hij daarmee een wapen bedoelde. Of hij dan wist dat zijn kameraad een wapen had, wil de rechtbank weten. Nee, maar daar ging ik vanuit. Omdat er uit zijn auto geschoten was."

In de VW Polo is door de politie DNA gevonden van beide verdachten en kruitsporen aan de passagierskant. Daarover zegt het tweetal: "Wij zaten vaker samen in die auto, dus dat is niet gek. En die kruitsporen, tja, het lijkt er inderdaad op dat die auto gebruikt is bij de aanslag. Maar zoals eerder gezegd, die auto was uitgeleend."

Ook stellen de verdachten dat geen enkele getuige hen heeft herkend. "Ook het slachtoffer niet. Ze hebben het allemaal over getinte mannen met krullend haar." De twee verdachten zijn niet getint en ze zijn kalend.

Faillissement

Volgens de rechtbank heeft het er alle schijn van dat Schol het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen afwikkeling van een faillissement. De advocaat, die optrad als curator, was erachter gekomen dat een sportschooleigenaar drugsgeld witwaste met zijn bedrijf. De sportschoolhouder heeft later rondgevraagd naar Schol's privéadres.

Daarnaast is de oud-sportschoolhouder samen met één van de twee verdachten en een veronderstelde 'moordmakelaar' gezien bij een autobedrijf. De sportschoolhouder en vermeende makelaar worden ook gezien als verdachte. Ze zijn wel op vrije voeten. "Bent u bang voor deze heren?" vraagt de rechtbank aan een van de twee verdachten. "Zwijgrecht", is daarop het antwoord.

Makelaar des doods

Of de oud-sportschoolhouder en 'makelaar des doods' nog worden vervolgd, is nog niet bekend. Donderdag zal justitie bekend maken welke straf de twee veronderstelde uitvoerders verdienen. Hun advocaten zullen daar op reageren. De rechtbank doet over een maand uitspraak.