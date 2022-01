Bekende pedo-activist wil verhuizen, maar kan geen makelaar vinden

De geboren Leidenaar Marthijn U. (49) woont al jarenlang in Hengelo, wat in het verleden meerdere keren voor problemen heeft gezorgd. Zo waren er al eens opstootjes van boze pedojagers rond de woning en was het pand meermaals mikpunt van vernielingen. Ook werden U. en een logé in het voorjaar van 2020 belaagd door een pedojager, die met een mes het huis was binnengedrongen.

Bot gevangen

Marthijn U. blijkt de afgelopen maanden verwoede pogingen te hebben ondernomen om een makelaar te vinden, die zijn huis aan de man wilde brengen. Omdat in Hengelo geen enkele makelaar zijn vingers daaraan wilde branden, zocht hij zijn heil bij makelaars buiten de stad. Maar ook daar ving hij bot.

"Dit huis is gewoon té besmet", zegt een makelaar, die anoniem wil blijven.

Volgens bronnen zou U. het pand uiteindelijk aan een commerciële partij hebben verkocht, die het straks wil gaan verhuren.

'Naar buitenland'

Marthijn U. zou verregaande plannen hebben om naar het buitenland te vertrekken. Daarbij zou het volgens bronnen gaan om Ecuador of een ander Zuid-Amerikaans land.

Die plannen komen vlak voor een rechtszaak, die al maanden geleden werd aangekondigd. Zoals eerder gemeld moet de Hengeloër zich op 2, 3 en 4 februari voor de rechtbank Rotterdam verantwoorden omdat hij samen met enkele andere verdachten de verboden verklaarde pedovereniging Martijn illegaal zou hebben voortgezet.

Tips kindermisbruik

De drie worden ervan verdacht dat ze de afgelopen jaren via onder meer sociale media, waaronder Twitter, actief zijn geweest voor pedoclub Martijn. In besloten kring zouden er via een malinglijst zelfs tips worden verspreid om kinderen te misbruiken.

Behalve U. worden ook Norbert de J. en Nelson M. voor de rechter gedaagd. Justitie verwijt hen dat ze seksueel contact tussen kinderen en volwassenen zouden verheerlijken. Ook zouden ze kinderen als lustobject of seksueel wezen neerzetten.

Reactie Marthijn U.

Marthijn U. wil niet ingaan op vragen. Niet over zijn vergeefse zoektocht naar een makelaar, de vermeende emigratieplannen en of hij de rechtszaak begin februari gaat bijwonen. "Ik heb niets te melden en ga dit gesprek nu beëindigen."

Onbreekbaar glas

Na de aanvallen in het verleden heeft de Hengeloër van zijn woning een soort vesting gemaakt. "De ruiten zijn vervangen door onbreekbaar polycarbonaat. "Dat moesten we zelf verzorgen, want politiebescherming hebben we nooit gekregen. We leven hier in een oorlogssituatie", zei hij daar zelf al eens over. Achter het pand lag een berg stenen, waarmee het huis in de loop der tijd zou zijn bekogeld.

De Hengeloër beklaagde zich er in het verleden al vaker over dat de politie hem onvoldoende bescherming zou bieden. Onduidelijk is of zijn verhuisplannen daar nu het gevolg van zijn.

Kinderkamer

Ook deed de politie in januari 2020 met groot machtsvertoon inval in de woning, waarbij de levenspartner van U. werd aangehouden. Justitie maakte in een van de voorbereidende zittingen bekend dat bij die inval onder meer een compleet ingerichte kinderkamer zou zijn ontdekt, terwijl de twee mannen helemaal geen kinderen hebben. Ook werden bij de huiszoeking allerlei seks attributen in beslag genomen.

Het OM gaat ervan uit dat al deze attributen werden aangeschaft met het oogmerk een misdrijf te begaan". Op dit misdrijf staat minstens acht jaar celstraf, zo liet de officier van justitie tijdens de zitting weten.

Video-rondleiding

Marthijn U. reageerde furieus en gaf een video-rondleiding door zijn huis, om duidelijk te maken dat de verdenkingen van justitie in zijn ogen nergens op sloegen.

Overigens is alleen de levenspartner van U. verdachte in deze affaire. U. zelf geldt niet als verdachte in de zedenzaak, maar moet februari louter voor de rechter verschijnen voor het voortzetten van pedoclub Martijn.