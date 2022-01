Zorg in Overijssel meer dan billen wassen: "Wordt weleens lacherig over gedaan"

Het is nu weer iets rustiger in de ziekenhuizen, maar door corona was het de afgelopen maanden druk. In heel het land blijkt dat het werk in de zorg momenteel zwaar is. Veldkamp vindt dat daar te weinig waardering voor is. "Toen corona kwam, kregen we een warm applaus omdat we ons geweldig ingezet hebben. Alleen, zorg is veel meer", vertelt de docente.

Meer dan 'billen wassen'

"Er wordt er weleens lacherig over gedaan: 'Wat ga je doen? Verpleegkunde... Ga je dan billen wassen?'. Dat vind ik jammer, dan mag er wel iets aan het imago gebeuren. We doen gewoon heel veel in de gezondheidszorg", zegt Veldkamp. Ze weet zo snel niet hoe de zorg meer respect kan afdwingen. "Voor mij is het vanzelfsprekend. Wij zijn onmisbaar bij het geluk geven aan mensen."

Het is een gevarieerde werkplek. Erna Veldkamp, docent ROC van Twente

Ondanks de cynische opmerkingen, ziet het ROC van Twente een hogere instroom van leerlingen met werkaspiraties in de zorg. "We hebben een groot aanbod gehad het afgelopen jaar", vertelt Veldkamp. "Ze zien de uitdaging, willen werken met mensen uit allerlei doelgroepen. En het is een gevarieerde werkplek." Corona heeft geen rol gepeeld in de hogere instroom bij de opleiding, denkt de docente.

Leukste opleiding

Ze noemt de zorgopleiding 'de leukste van allemaal'. "We proberen ook in deze tijd studenten zonder druk het eerste jaar door te loodsen en kennis te laten maken met verschillende doelgroepen. Het is prachtig, en het geeft veel voldoening en plezier", aldus de docent.