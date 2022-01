Go Ahead Eagles-directeur Van Dop wil vollere stadions: "Bewezen dat we het aankunnen, dus waarom niet?"

Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles is een van de directeuren van alle clubs uit het betaald voetbal die het kabinet heeft laten weten niet akkoord te gaan met de bezetting van 1/3 van de tribunes in de voetbalstadions. Uit de gelekte plannen blijkt dat de regering de stadions slechts voor 1/3 open wil gooien, terwijl eerder met vollere stadions weinig besmettingen volgden.

"Wij zijn ooit begonnen met 25%, uiteindelijk hebben we dat mogen opschalen naar 2/3 en uiteindelijk 100%. Het is zo jammer dat men dat blijkbaar allemaal vergeten is", zegt Van Dop tegen Radio Oost. "De cijfers hebben heel duidelijk aangetoond dat er geen extra besmettingen in stadions zijn. Dus wij snappen dus gewoon ook niet waarom er nu dan weer wordt gekozen voor 1/3, met alle gevolgen van dien."

Moeilijk pakket

Behalve voor de supporters die veel duels moeten missen, is het ook een financiële kwestie. "Bij sommige clubs kost het gewoon geld. Ik wil het niet over geld hebben, want het gaat me veel meer om de mensen. Maar als je dat dan doet krijg je ook nog een onnodige druk over wie er wel en niet naar een wedstrijd mogen. Dan moet je weer een schema maken. Dan is het maar voor drie weken. Dan is het slechts voor een wedstrijd. Dan gaan we daarna weer kijken en misschien wel naar 2/3 of 100%. Dus je krijgt zo'n moeilijk pakket, dat wij erop aan willen dringen dat we de stadions voor 2/3 open gooien. Dat kan, want je moet kijken naar de gezondheid en we hebben bewezen dat we dan aankunnen. Dus waarom niet?"

Mensen zijn er klaar mee

"Een leeg stadion kost Go Ahead 300.000 euro per wedstrijd. Bij 1/3 200.000 enzovoorts. Maar ik wil nogmaals benadrukken, het gaat echt om de mensen. Die mensen zijn er klaar mee. Die willen gewoon hun passie weer uitoefenen en al hun clubs weer volgen. Wij hebben destijds ook de kastanjes uit het vuur gehaald. We moesten toen blijven voetballen, want dan bleven de mensen tenminste thuis. Dan geven we de burger iets."

We zijn geen partner

Van Dop stoort zich er aan dat er geen overleg is: "Wij zijn niet echt een partner en dat irriteert me het meest. Dat we niet aan tafel zitten om te overleggen. Het wordt in feite wat opgelegd. Het stond eerst niet eens op de agenda, dat staat het nu wel, maar dan moeten we er ook met elkaar zien uit te komen om het op een goede manier te regelen.

Twaalfde man

Go Ahead Eagles is de club met het grootste verschil in behaalde punten in thuisduels met en zonder publiek. "Dat is dan nog een derde aspect en uiteraard weten wij wat het verschil is. Aan de andere kant moet je objectief proberen te blijven. Wij hebben uit denk ik iets beter gepresteerd. Tuurlijk heb je met een volle Adelaarshorst echt die twaalfde man en dan heb je een voordeel ten opzichte van de tegenstander, welke dat ook is", aldus de directeur van de Deventer club.