Arbitragecommissie: Ontslag Bleuming bij FC Twente terecht

Bleuming en FC Twente leefden al geruime tijd in onmin nadat hij net als zeventien andere medewerkers van de club werd ontslagen. Bleuming zat op dat moment in de ziektewet en formeel mag je dan een werknemer niet ontslaan. Een slepend conflict was het gevolg.

Evert Bleuming (Foto: Pro Shots)

Reintegratie

Bleuming kwam vervolgens in een re-intregratietractject. Hij pakte een deel van zijn scoutingswerkzaamheden weer op, maar onderwijl vroeg FC Twente opnieuw ontslag aan voor de voormalig speler. Hoewel hij volgens de verzekeringsarts van het UWV arbeidsongeschikt was, dachten de bedrijfsarts van FC Twente en de Arbo-deskundige daar anders over.

Arbitragecommissie

Bleuming stapte vervolgens naar de arbitragecommissie van de KNVB en wilde dat die alsnog zou oordelen dat hij wel degelijk arbeidsongeschikt was, waardoor FC Twente hem niet had mogen ontslaan. FC Twente zou hem, volgens VI, weer in dienst moeten nemen en hij claimde een vergoeding van 180 duizend euro.

Evert Bleuming, middelste rij en vierde van links, op de elftalfoto in 1984 (Foto: ANP)

Veel functies

Evert Bleuming (62) uit Losser heeft een grote verdienste voor FC Twente. Hij speelde tien seizoenen in het eerste elftal, was assistent-trainer, hoofdopleidingen en vormde met Jan van Staa ook een belangrijke tandem als scout en analist in de periode tijdens en rondom het kampioenschap in 2010.