Stille tocht begonnen: Almelo herdenkt doodgestoken Jarell (22)

De stille tocht ter nagedachtenis aan de doodgestoken Jarell is vanavond om zes uur begonnen. Zo'n 150 mensen lopen in Almelo een route vanaf het Marktplein naar de woning van het slachtoffer aan de Sluitersveldssingel. Daar zullen zijn oudste broer en burgemeester Arjen Gerritsen een woordje doen.

De 22-jarige Jarell is op dinsdag 11 januari in het flatgebouw waar hij woonde met messteken om het leven gebracht. Zijn vriendin (20) raakte daarbij gewond, met haar gaat het naar omstandigheden redelijk.

Kort na het steekincident werd een 62-jarige man als verdachte opgepakt. Hij zit nog steeds vast en mag vanwege de opgelegde beperkingen niet met de buitenwereld praten. De verdachte is de buurman van het dodelijke slachtoffer.

Video

Voor de steekpartij heeft een van de slachtoffers een video opgenomen vanuit de hal in de flatwoning. Hierin is een man te horen die vanuit het trappenhuis het stel bedreigt, dit zou de stem van de verdachte zijn. Hij zegt onder meer: "Ik krijg je. Het is jij of ik."

De beelden gaan rond op het internet en zijn ook in het bezit van de politie. Het filmpje wordt meegenomen in het onderzoek, liet een politiewoordvoerder weten.

Twee keer gebeld

De vriendin van het slachtoffer heeft voor de fatale steekpartij de politie gebeld. De politie laat weten dat zij belde om overlast te melden, het telefoontje is daarom ook als zodanig behandeld. Mogelijk ging dat over de buurman die schreeuwend op het balkon stond en het stel bedreigde vanuit het trappenhuis van de flat.

Even later is er weer gebeld, toen naar alarmnummer 112 om de steekpartij te melden. "Op dat moment hebben wij direct gehandeld", vertelde een politiewoordvoerder eerder.

Rust

De uitvaart van het slachtoffer heeft vorige week in besloten kring plaatsgevonden. Nabestaanden riepen eerder al op niets over Jarell op social media te plaatsen totdat zij er zelf voor kiezen om dat wél te doen. Dat om in alle rust de tragische gebeurtenis een plekje te kunnen geven.