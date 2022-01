Neergeschoten Twentse advocaat Schol: 'Een deel van mij is vermoord'

De neergeschoten Twentse advocaat Schol heeft in de rechtbank vandaag een emotioneel betoog gehouden over zijn aangetaste leven, sinds de moordaanslag op hem eind 2019. "Een deel van hoe ik handelde, is vermoord." Hij eist ruim twee miljoen euro schadevergoeding.

Schol werd in november 2019 dichtbij zijn huis beschoten toen hij zijn hond uitliet. Vijf kogels werden afgevuurd, eentje trof doel. De moordaanslag werd vastgelegd op beeld en geluid. De opnames werden vandaag afgespeeld in de rechtszaal, omdat twee veronderstelde uitvoerders van de aanslag zich voor de moordpoging moesten verantwoorden. "Ik schoot vol", zegt Schol. "Ik had mezelf nog nooit terug gehoord." Op de opnames is zijn gekerm, nadat hij werd getroffen, duidelijk te horen.

Geluk bij misdaad

"Vandaag kan ik vertellen wat deze mislukte moordaanslag betekent voor mijn leven. Maar niet alleen míjn leven, ook dat van mijn geliefden en kantoorgenoten", zegt de getroffen advocaat. " Schol vertelt dat hij eerder was gewaarschuwd door justitie, dat iemand het op hem had voorzien. Diegene zou ontevreden over het werk van Schol zijn in een faillissement. "Het zou wel loslopen, werd gezegd."

"Ik had me in mijn werk nog nooit zorgen gemaakt, toen wel. Ook al zijn uitingen van onvrede eerder regel dan uitzondering, bij het openbaren van fraude. In november bleek dat de zorgen toch terecht waren geweest. Op die dag veranderde mijn leven voorgoed. Een deel van hoe ik handelde, is vermoord. Mijn leven heb ik te danken aan accurate hulpverlening van buren. Een geluk bij een misdaad, zou ik willen zeggen."

Constante vrees

"Het uitlaten van de hond, het in-of uitgaan van huis, rechtbank of kantoor, dat kan niet meer zonder zorgen. Er is een constante vrees voor mijn leven. Zeker, omdat de opdrachtgever van toen nog vrij rondloopt."

Schol heeft ook veel fysieke problemen. Door de kogelinslag raakten zijn zenuwen in het bovenbeen permanent beschadigd. "Mijn bovenbeen 'slaapt' continu. Ik slik de maximale hoeveelheid per dag aan paracetamol. Pijnstillers wil ik niet, die zijn verslavend."

Door de constante pijn is Schol rond een uur of twee a drie 's middags helemaal áf'. "Dan moet ik naar huis en ga ik liggen met mijn been omhoog." Daardoor werkt hij minder en komen er minder inkomsten binnen. Zijn compagnon is door het incident zelfs gestopt met werken als curator. De gederfde inkomsten wil Schol verhalen. Hij eist ruim twee miljoen euro schadevergoeding.

Niet capituleren

Ook zijn privéleven is ernstig geschaad, zegt Schol. "Ik kan niet de partner zijn, die ik wil zijn voor mijn geliefde. Veel van de dagelijkse praktijk is bij haar op het bordje komen te liggen." Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. "Het leven gaat door en ik wil er nog wat van proberen te maken."

Schol eindigt zijn verhaal met een boodschap aan de opdrachtgever(s): "Wat jullie ook hebben gedaan. Ik zal mijn werk als curator niet staken. Ik zal niet capituleren."

Donderdag horen twee vermeende uitvoerders een strafeis van justitie. Ook komen hun advocaten aan bod. Beide verdachten ontkennen iets met de aanslag te maken te hebben.