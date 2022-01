Man uit Overdinkel bouwt huis in 25 jaar niet af, gemeente gaat het op zijn kosten slopen

Voor buurman Jan Nijhuis zal het even wennen zijn, in de positieve zin. Jaar in jaar uit keken hij en zijn vrouw vanuit de achtertuin tegen een half afgebouwde woning aan. Inmiddels met verrot hout en onkruid in de tuin. "Het had niet zo ver hoeven komen", reageert Nijhuis op de geplande sloop. "Maar we zijn erg blij dat er nu eindelijk een oplossing is."

Bouwvergunning uit 1998

Die oplossing was hard nodig, vond ook wethouder Jaimi van Essen. Al ver voor zijn functie als wethouder speelde deze zaak al. "Mijn voorgangers zijn hier ook erg druk mee geweest. Telkens gaf de eigenaar aan de woning af te willen bouwen. Dan gebeurde er soms wel iets, maar afgebouwd werd 'ie nooit."

Een tijd terug is door de gemeente besloten om de bouwvergunning uit 1998 in te trekken. De eigenaar kreeg de kans om een nieuwe vergunning aan te vragen, maar heeft dat niet gedaan. "Daarom moet dit bouwwerk nu gesloopt worden. Zo kunnen we er voor zorgen dat de buurt weer een prettige leefomgeving wordt."

Wethouder Jaimi van Essen (gemeente Losser) (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Opgelucht

Met een zogeheten bestuursdwang wil de gemeente de eigenaar er toe dwingen om het gebouw zelf te slopen. "Als hij dat niet doet, regelen wij de sloop. De kosten verhalen we dan op de eigenaar", vervolgt Van Essen.

In al die jaren dat Nijhuis naast de bouwval woont, was er nooit echt zicht op een oplossing. "In het begin hadden we wel contact met de eigenaar, maar dat verwaterde. Hij zei vaak wel dat hij het huis af ging bouwen, maar dat gebeurde dus nooit."

Naar de rechter

De buurt is dus blij en opgelucht dat het huis nu eindelijk tegen de vlakte gaat. "Als de eigenaar had besloten om het huis af nu écht af te maken was het ook goed geweest. Maar om nog langer tegen deze bouwval aan te kijken... Daar heeft de buurt schoon genoeg van", zegt Nijhuis.

Wanneer het onafgebouwde huis daadwerkelijk gesloopt wordt, is nog even de vraag. De eigenaar kan nog naar de rechter stappen. De man is niet bereikbaar voor commentaar.