Actievoerders naar stadhuis met 3300 handtekeningen tegen windmolens bij Hengelo

Het moment was bewust gekozen: vanavond komen de windturbines aan bod in een Politieke Markt in de Hengelose gemeenteraad.

250 meter hoge windturbines

Als voorzitter van de Stichting Leefbare en Duurzame Driehoek Borne, Hengelo en Delden trekt Diederik Neeb eveneens de kar van de actiegroep. Hij denkt dat plaatsing van twee 250 meter hoge windturbines zal leiden tot gezondheidsrisico's, overlast, aantasting van het landschap en schade aan flora en fauna.

De stichting vraagt met de petitie om Twickel, Woolde en het knooppunt Buren te schrappen als locaties voor de plaatsing van windturbines. Neeb: "We willen hiermee voorkomen dat mensen aan onaanvaardbare gezondheidsrisico's worden blootgesteld en hun leefomgeving blijvend wordt aangetast."

Neeb zegt dat de stichting niet tegen de energietransitie is: "We willen alleen dat de gemeentes eerst kijken naar de mogelijkheden van zonnepanelen op daken. Die mogelijkheden zijn nog lang niet allemaal benut. Daarna pas zou je kunnen kijken naar inpassing van zonnevelden in het landschap."

Besluit in februari

Op woensdag 9 februari gaat de gemeenteraad van Hengelo wel of niet akkoord met het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, waar de windmolens onderdeel van zijn. Actievoerder Diederik Neeb heeft vertrouwen in een goede uitkomst: "Ik verwacht dat raadsleden inzien dat dit niet het juiste moment is om daar een keuze in te maken."