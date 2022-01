Horeca staat ondanks alles weer te springen: "Iedereen heeft er enorm veel zin in"

Het was afzien voor de horeca. Ondernemers werden van maatregel naar maatregel geslingerd en tijdens de normaal zo drukke kerstperiode moesten ze maaltijdboxen serveren. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Want restaurants mogen weer open en daar is lang naar uitgekeken. "We popelen om weer aan de slag te gaan", aldus Bas Kleisen, eigenaar van restaurant SamSam.

Wij deden een rondje langs restaurants op de Oude Markt in Enschede:

Maar niet alleen horecaondernemers zijn blij. Ook chauffeurs van groothandels zijn opgelucht dat ze weer een bestemming hebben voor hun producten. "Eindelijk kunnen we weer", vertelt Christaan Loskamp van De Klok Dranken. Vandaag staan er vijftien adressen op de route. "Het is nu extreem druk. Alle magazijnen moeten weer bevoorraad worden."

Personeel gezocht

Inmiddels heeft het positieve nieuws ook de gasten bereikt. Bij BLUFF zijn de eerste reserveringen al binnen. "De telefoon gaat de hele tijd", glundert bedrijfsleider Sanne Lammers. "Mensen willen alvast reserveren voor het weekend. Alles is even onder voorbehoud, maar iedereen heeft er heel veel zin in."

In datzelfde restaurant hangt een poster. Er is behoefte aan extra personeel, want de horeca is na al die maatregelen toch een onzekere sector geworden. "Voornamelijk mensen voor in de bediening. Sommigen willen meer uren maken dan dat wij op dit moment hebben. Toen we bijvoorbeeld om vijf uur dicht moesten, misten we de helft van onze diensten", aldus Lammers. Eigenaresse Maxine Geerdink van Novi heeft al haar personeel kunnen behouden. "Iedereen is ook bij ons gebleven."

Horecapersoneel gezocht bij restaurants in Enschede (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzevles)

Ook bij SamSam zoeken ze mensen voor in de bediening. "Maar niet per se door de coronaperiode. Door de steun van de overheid heb ik niemand hoeven ontslaan. Dus die zijn straks allemaal weer aanwezig." Toch erkent Kleisen dat corona wel degelijk invloed heeft op de horeca als beroepsgroep. "Ik denk dat het wel een schifting teweeg heeft gebracht. Het is nu heel onvoorspelbaar en als je een beroepskeuze maakt, overzie je nu minder goed wat je over vijf jaar doet in de horeca."

Maar voor nu staat vooral de vreugde van de grote heropening centraal. En als het aan de de horecaondernemers ligt, blijven die deuren vanaf morgen 'gewoon' open. "Het moet nu toch een keer goedkomen", zegt Lammers zelfverzekerd. "Ik heb er vertrouwen in."