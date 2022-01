Fietsongelukje: nieuwe burgemeester van Enschede begint met arm in mitella

Roelof Bleker begint enigszins gehavend aan zijn nieuwe baan in Enschede. Bleker, die vanaf 1 februari in functie is als burgemeester, moet door een fietsongelukje zijn arm voorlopig in de mitella houden.

In een afscheidsboodschap voor waarnemend burgemeester Theo Bovens die hij voor 1Twente opnam, verwijst Bleker naar zijn blessure. "Met mijn supersnelle fiets ben ik ergens tegenaan gebotst en gisteren ben ik gerepareerd met een plaatje in mijn schouder."

Sleutelbeen

Bleker heeft vorige week een ongelukje gehad terwijl hij een ritje op zijn speed pedelec maakte. "Mijn sleutelbeen is flink gebroken", zegt hij. De aanstaande burgemeester van Enschede is inmiddels geopereerd, maar zijn arm rust voorlopig in een mitella en het herstel zal nog enige tijd gaan duren. "Ik hoop dat ik in de zomer weer een vlinderslag kan doen."

Treingate

In zijn afscheidsboodschap aan Theo Bovens bedankt Bleker de tussenpaus voor bewezen diensten. "Het was een bijzondere periode, je hebt meer dan alleen op de winkel gepast", zegt Bleker, die tussen 2001 en 2010 wethouder was in Enschede. "Je hebt natuurlijk iets bijzonders gedaan door na discussie geen procedures te volgen, maar de noodopvang voor vluchtelingen in Enschede te organiseren."

We hebben er met jou een prima ambassadeur bij voor Enschede, Twente en de grensoverschrijdende samenwerking Oud-burgemeester Onno van Veldhuizen in een persoonlijke boodschap aan Theo Bovens

De 'treingate' video, waarin Bovens op ludieke wijze in Den Haag aandacht vroeg voor de spoorverbinding Zwolle-Enschede-Münster noemt Bleker een inspiratie. Ook voormalig burgemeester Onno van Veldhuizen benoemt in zijn boodschap aan Bovens dat hij deze actie 'fantastisch heeft gedaan'.

"Je bent meer van Enschede gaan houden en Enschede is volgens mij ook zeker van jou gaan houden", aldus Van Veldhuizen - nog altijd woonachtig in Enschede - vanuit zijn nieuwe werkplek bij de Raad van State in Den Haag. "We hebben er met jou een prima ambassadeur bij voor Enschede, Twente en de grensoverschrijdende samenwerking."