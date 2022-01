Grote teleurstelling en 'boycot' na besluit kabinet over stadioncapaciteit

Woensdag zullen de clubs met elkaar en de KNVB in conclaaf gaan om de situatie te bespreken. "FC Twente is zwaar teleurgesteld over dit besluit. We krijgen van meerdere kanten verzoeken en verwachtingen binnen ten aanzien van het te volgen beleid", laat de club uit Enschede weten.

Financiële gevolgen

"Waar de een het stadion dicht wil houden, wil een ander gebruik maken van de 1/3 mogelijkheid, en weer een ander ziet ons het liefst een eigen plan trekken en opengaan met 2/3 bezetting, met natuurlijk voor alle opties navenante financiële gevolgen voor supporters en de club."

Ook De Adelaarshorst blijft voor 2/3 leeg (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles

Ook Go Ahead Eagles is niet te spreken over de beperkingen van het kabinet. "De voorwaarden die gesteld worden – slechts 1/3 van de stadioncapaciteit mag benut worden – zijn door Go Ahead Eagles met grote teleurstelling ontvangen."

"In de praktijk zou dit betekenen dat de club keuzes moet maken welke seizoenkaarthouders en Business Partners er wel en geen toegang hebben tot De Adelaarshorst tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen AZ op zaterdag 12 februari. Een situatie waar Go Ahead Eagles uiteraard absoluut geen voorstander van is."

Boycot Vak-P

Supportersvereniging Vak-P van FC Twente vindt de maatregelen onacceptabel en roept in een statement op om de thuiswedstrijden van de Enschedese club te boycotten.

