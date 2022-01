KlaarWakker To Go Podcast

Het nieuws in Overijssel, iedere ochtend in een kwartier tijd voor je op een rij gezet door Jan-Willem Kobes en Bastiaan Kleinjan. Dat is KlaarWakker To Go, de RTV Oost podcast rond de Radio Oost ochtendshow KlaarWakker. Vanaf 31 januari iedere werkdag te vinden in je favoriete podcast-app.

KlaarWakker To Go is een vervolg op het radioprogramma KlaarWakker, waarin het nieuws van de dag in hoog tempo nog een keer aan de luisteraar wordt voorgeschoteld. Ook gaat de podcast verder waar het radioprogramma stopt en staan Radio Oost presentatoren Jan-Willem Kobes en Bastiaan Kleinjan stil bij keuzes die zijn gemaakt in de radio-uitzending. Lekker, informatief en makkelijk mee te nemen: dat is KlaarWakker To Go.

De podcast luister je via alle bekende podcast-platforms: