Oversterfte nam vorig jaar in Twente iets toe, in IJsselland iets af

Oversterfte in Overijssel (Foto: iStock / Getty Images Plus)

De oversterfte is vorig jaar in de regio Twente iets toegenomen in vergelijking met 2020. In IJsselland is de oversterfte juist iets lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Er stierven in 2021 1.100 meer mensen in Overijssel dan verwacht onder normale omstandigheden.

In Twente overleden vorig jaar 6.826 mensen. Dat waren er 727 meer dan verwacht, zo'n 12 procent. In 2020 was het percentage oversterfte nog 10,5 procent. In IJsselland overleden vorig jaar 4.858 mensen. Dat waren er 376 meer dan verwacht, 8 procent. Een jaar eerder was dat percentage 10 procent.

Oversterfte is het verschil tussen het aantal verwachte doden en het daadwerkelijk aantal mensen dat overlijdt. De oversterfte van vorig jaar - en ook die van 2020 - is een stuk hoger dan vóór de coronapandemie. Oversterfte komt vaker voor: in 2015 en 2018 was er door een stevige griepgolf ook sprake van oversterfte. De aantallen waren toen wel lager dan in de coronajaren 2020 en 2021.

Landelijk overleden vorig jaar 16.000 meer mensen dan verwacht, wat neerkomt op een percentage van 10 procent. Vooral in Flevoland, Zeeland en Limburg overleden relatief meer mensen dan verwacht. Een jaar eerder werden Flevoland en Limburg ook al hard getroffen.