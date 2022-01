Grote stijging aantal coronabesmettingen in Twente: "Piek moet nog komen"

Piek in aantal coronatesten in Twente (Foto: ANP / GinoPress)

Het aantal coronabesmettingen in Twente is ten opzichte van vorige week gestegen met 85 procent. Toch moet de piek nog komen, stelt GGD-directeur Reinier van Broekhoven. In totaal zijn er 15.500 positieve tests bij de GGD in Twente.

"De samenleving gaat nu pas echt een beetje open, dus de piek zal nog volgen", legt Van Broekhoven uit. "Met name in de groep 10 tot 19-jarigen zijn er veel besmettingen. Een stijging van 200 procent."

'Boostercampagne heeft top bereikt'

Daarnaast zijn er ook veel besmettingen in de groepen 30 tot 50-jarigen. "We zullen de ontwikkelingen de komende tijd moeten afwachten. Het aantal tests steeg ook flink, met zo'n 28 procent ten opzichte van vorige week. We roepen dus iedereen ook op om zich aan de basismaatregelen te houden."

Wat wel z'n top bereikt heeft is de boostercampagne. Volgens de GGD-directeur is bijna 90 procent van de 65-plussers geboosterd. "In de leeftijdsgroepen daaronder zien we dat er nog wel een grote groep is zonder booster. Maar positief is wel dat we ook nog steeds bij mensen hun eerste prik zetten. Daar blijven we ook mee doorgaan."

Scholen

Veel besmettingen zitten dus in de groep 10 tot 19-jarigen. Van Broekhoven stelt dat veel besmettingen nog steeds in scholen plaatsvinden. "Het is dus ook hier even afwachten hoe dat gaat nu de quarantaineregels voor leerlingen versoepeld zijn. Veel scholen twijfelen nog hoe ze met deze versoepeling om moeten gaan. Vaak raken ook leerkrachten besmet of zit de helft van de klas besmet thuis."

De vaccinatie van kinderen loopt niet storm. "We hebben nu meer dan 450 kinderen gevaccineerd en nog eens zo'n 1.600 afspraken voor een vaccin gepland. Ouders zijn natuurlijk vrij in de keuze om hun kinderen te laten vaccineren."