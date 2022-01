Joran Pot verruilt PEC Zwolle voor FC Twente Vrouwen

Voor velen was het al weken één plus één is twee. Pot wilde na drie seizoenen PEC een nieuw avontuur en de positie van hoofdtrainer was bij FC Twente Vrouwen vacant. De simpele optelsom bleek even later gegrond, want Pot zette vandaag zijn handtekening bij de landskampioen uit Enschede.

Nieuwe uitdaging

"Dit seizoen ben ik bezig aan mijn zevende jaar bij PEC Zwolle", zegt Pot. "Ik heb het er erg naar mijn zin, maar ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik wil mij in een nieuwe omgeving verder ontwikkelen als trainer en bij een club als FC Twente worden er andere dingen van je gevraagd. Dat FC Twente bij mij komt, is wel speciaal. Als voetballer heb ik de academie van FC Twente doorlopen en er op het hoogste jeugdniveau mogen spelen. Ik heb prachtige voetbalherinneringen en ervaringen opgedaan. Dan houd je altijd een bijzondere band met de club."

Winnaarsmentaliteit

"Joran is een jonge talentvolle trainer die goed presteert met PEC Zwolle en zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld”, zegt technisch manager René Roord, die hem zelf als voetballer van dichtbij meemaakte bij Excelsior ’31. “Als speler had hij de juiste winnaarsmentaliteit en die heeft hij ook als trainer. Als voetballer kent hij de club en het is mooi dat hij op deze manier terugkeert bij FC Twente. Joran past bij de visie van FC Twente Vrouwen. Hij heeft ook oog voor (regionaal) talent en weet deze in te passen."

Geen onbekende

Pot, geboren in Heino, speelde acht seizoenen in de jeugdopleiding van FC Twente. In 2007 veroverde hij met FC Twente A1 de landstitel. Twee jaar later stapte Pot over naar RBC en kwam daarna uit voor Zwolle en Go Ahead Eagles. In 2015 werd de oud-middenvelder assistent-trainer bij PEC Zwolle Vrouwen, waar hij de laatste drie seizoenen hoofdtrainer was. Pot speelde tussen 2015 en 2020 voor Excelsior ’31, DVS ’33, Genemuiden en SVZW Wierden.