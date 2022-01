Dolf Jansen opent Zwolse theaters met improvisatieshow: "Nog geen idee wat ik ga doen"

De cabaretier besloot maandag dat hij de show ging maken. Met slechts anderhalve dag voor de boeg, stond hij vanavond om acht uur met een snel in elkaar gedraaide voorstelling op het podium.

Het is voor mij heel simpel, zegt hij: "Theaters weer open, dan moet er gespeeld worden. Ik ben iemand die heel snel kan schakelen, dus ik bedacht 'Stip op de horizon', een voorstelling over het einde van de lockdown. Het gaat over de afgelopen periode, een soort booster voor het publiek zonder dat ze een prik in de arm krijgen."

De show bestaat voor een belangrijk deel uit de interactie met het publiek: "Wat gaan we doen? Waar verheugen we ons op? En wat gaat dit jaar ons brengen?", zegt Jansen. "Natuurlijk zitten er ook wat eerder gemaakte grappen in over thuiswerk, corona en het taalgebruik van Hugo de Jonge. Ik zal dat zeker aanstippen, want ik wil afscheid nemen van die onderwerpen. Ik zal dat ook doen met teksten, waarvan ik weet dat het leuk is om te gebruiken. Maar heel eerlijk hoe minder, hoe leuker. Want ik wil liever in gesprek met mijn publiek. Maar ik kan het niet garanderen", zegt hij drie uur voor aanvang van de nog niet bestaande show. "Want ik weet nog niet wat ik ga doen."

Ik ken geen stress, ik speel en ik maak omdat ik het leuk vind, dat is mijn lol Dolf Jansen, cabaretier

Stress?

Maar stress is er niet: "Nee, ik ben echt niet gestrest, omdat ik daar ook geen ruimte voor heb. Ik doe dit omdat ik er lol in heb. Het is mijn vak. Ik speel en ik maak, omdat dat mijn lol is. Andere mensen hebben een passie of een uitdaging, ik heb gewoon lol in het spelen en maken."

"We hebben natuurlijk gelijk van zijn spontane aanbod gebruik gemaakt", zegt directeur Rob Zuidema van de Zwolse theaters. "Het is heel knap wat hij doet en we staan natuurlijk te popelen om weer van start te gaan, we zijn heel erg blij dat hij het openingsfeestje wil doen."

Voor de komende periode zijn er bij de Zwolse theaters zo'n vijftig voorstellingen geboekt, ongeveer twintig daarvan gaan niet door. "Het gaat om grote voorstellingen waar veel mensen naar toe komen. Die krijgen we niet binnen de 20 tot 25 procent capaciteit geplaatst", zegt Zuidema.

Alternatieve voorstellingen

"Zo hadden we bijvoorbeeld een leuke jeugdvoorstelling, waar al 900 kaarten voor verkocht zijn. Het is niet mogelijk om die met zoveel publiek te spelen. Dan zou je hem vier keer moeten opvoeren en dat kan natuurlijk niet. Ook kunnen en willen we geen selectie maken, wie wel en wie van de kaarthouders niet naar de voorstelling toe mag. Dus we hebben de voorstelling voorlopig geschrapt. We gaan op zoek naar passende alternatieven. De spontane improvisatieshow van Dolf Jansen past wat dat betreft prima in het rijtje", aldus de theaterdirecteur.

De cabaretier zelf draait er zijn hand niet voor om. Hij heeft vooral erg veel zin in de hernieuwde kennismaking met het publiek. Jansen: "Ik wil de mensen vooral het gevoel geven van zin, van verheugen op. We gaan een nieuw jaar in, de lente komt eraan en de theaters zijn weer open. Nog niet zoals het moet en nog niet helemaal goed, maar we zijn er weer", zegt Jansen. "Mijn oproep; 'koop kaartjes, koop kaartjes, koop kaartjes', steun de cultuursector, want het is hard nodig."