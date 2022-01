Moordaanslag op Twentse advocaat Schol: De bewijzen op een rij

Advocaat Schol werd net over de grens bij Glane neergeschoten (Foto: News United - inzet Robin Hilberink)

Ze zijn ervan overtuigd dat ze worden vrijgesproken, de twee Hengeloërs die worden verdacht van de moordaanslag op de Twentse advocaat Schol. Ze ontkennen de advocaat te hebben neergeschoten bij zijn huis net over de Duitse grens. Justitie zegt veel bewijs tegen hen te hebben en komt vandaag met een strafeis.

Ze zouden hebben gehandeld in opdracht. Volgens justitie is de opdrachtgever een oud-sportschoolhouder waar Schol een faillissement van had afgewikkeld. Die sportschoolhouder heeft op zijn beurt een tussenpersoon ingeschakeld, zegt het OM, om de uitvoerders te regelen. Die tussenpersoon wordt 'makelaar des doods genoemd'. De vermeende opdrachtgever en tussenpersoon zijn wel verdachten, maar lopen nog vrij rond.

De bewijzen

De Hengelose uitvoerders staan wel terecht. De bewijzen tegen de Hengeloërs op een rij:

- De auto die gebruikt werd bij de aanslag, een VW Polo, stond op naam van de vader van een van de verdachten. De zoon was de eigenlijke gebruiker van de wagen.

- In de auto werd dna-materiaal van beide verdachten gevonden op het dashboard, autogordel en stuurwiel. Dat, terwijl een van de twee al maanden niet meer in die auto zegt te hebben gezeten.

Kruitsporen

- Aan de passagierszijde van de VW werden kruitsporen gevonden. Vanuit die kant van de auto werd vijfmaal op de advocaat geschoten. Die werd getroffen in zijn been en overleefde ternauwernood.

- Voorafgaand aan de aanslag spreken de twee verdachten vaak af, telkens op vrije dagen. Volgens telefoongegevens zijn ze op die dagen in de buurt van het huis, of kantoor, van doelwit Schol. Het OM denkt dat de mannen voorverkenningen hebben gedaan. Dat was al in de zomermaanden van 2019.

- Op een reeks achtereenvolgende ochtenden voorafgaand aan de moordaanslag, tussen 06.00 uur en 07.30 uur, bellen de twee met elkaar. In die dagen is een VW Polo 's ochtends dichtbij het huis van de advocaat gezien. Na de aanslag op 6 november 2019 bellen de twee niet meer met elkaar op die vroege tijdstippen. Sterker, er wordt van nummer gewisseld.

Ze weten wat ik gedaan heb! Nu kunnen ze me pakken verdachte op stiekeme geluidsopname

- Op stiekeme geluidsopnames, door de politie gemaakt in huizen en auto's van de verdachten, zijn opvallende gesprekken te horen. Zo zegt één van de verdachten: "Dat ding moet weg. Als ze dat ding niet vinden, hebben ze niks." Later zegt hij in verhoren dat hij daarmee doelde op een wapen.

- De avond voorafgaand aan een uitzending van Opsporing Verzocht waarin aandacht is voor de moordaanslag op advocaat Schol, bezoekt de vermoedelijke 'moordmakelaar' een van de verdachten thuis. Hij zegt: "Niet bang zijn, morgen Opsporing Verzocht. Ik schrijf wel een briefje, maar direct vernietigen."

Briefje onder ruitenwisser

- Als er na de uitzending een briefje onder de ruitenwisser van een van de verdachten ligt met de tekst 'Opsporing Verzocht gezien? 17000 euro, mooie beloning', is te horen dat de Hengeloër zegt: "Ze weten wat ik gedaan heb. Nu kunnen ze me pakken"

- Dezelfde verdachte bijt zijn vriendin toe: "Dan moet je zeggen dat ik gewoon thuis was. Klaar! Of wil je dat ik vast kom te zitten?"

- Twee maanden na de aanslag zegt wederom diezelfde verdachte tegen zijn vriendin: "Wat we laatst hebben gedaan, dat doen we niet meer." Waarop zijn vriendin zegt "Stil, stil, stil!" In een ander gesprek zegt hij: "Onder de duizend doe ik niks meer."

VW Polo

- Maar ook de gebruiker van de VW Polo houdt 'bijzondere' gesprekken, zo blijkt uit opnames in zijn auto. "Als ik iemand moet pakken, dan ben ik er vaak eerst al tien keer geweest. Ik doe het alleen als het veilig is, anders doe ik niks. Ik ben geen mongool."

- Na de aanslag laat hij de VW Polo van uiterlijk veranderen. Zo komen er nieuwe velgen onder en wordt het auto-logo zwart gespoten. Volgens justitie speelde het autobedrijf van de broer van de vermeende 'moordmakelaar' daarin een rol. Bij dat autobedrijf werden de verdachte, de vermeende moordmakelaar en de vermoedelijke opdrachtgever samen gezien door de recherche.

Ik weet wie er heeft geschoten broer verdachte

Aanslag sportschool

De 'eigenaar' van de VW Polo wordt ook verdacht van het beschieten van een sportschool in Losser, in de maand voorafgaand aan de aanslag op de advocaat. Volgens het OM waren op het moment van de beschieting nog mensen in die zaak aanwezig en waren anderen net vertrokken. Door de beschieting zijn in de ogen van justitie dus levens op het spel gezet.

Wat zijn de bewijzen in deze zaak?:

- Na de beschieting is een zwarte BMW gebruikt als vluchtauto. Die auto stond, net als de VW Polo, op naam van de vader van de verdachte.

Zijn voet heeft hem verraden, die klapt hij altijd om als hij stilstaat Kennis van verdachte

- Verschillende kennissen en familieleden van de verdachte denken hem te kunnen herkennen op camerabeelden aan zijn 'drukke loopje' en 'zwabberbeen'.

- Een kennis zegt na het zien van de beelden: "Zijn voet heeft hem verraden. Die klapt hij altijd om als hij stilstaat."

- De schutter lijkt een masker te hebben gedragen, getuige de camerabeelden. Eenzelfde soort masker werd bij de verdachte thuis gevonden. Het NFI kan geen uitsluitsel geven of er kruitsporen op zitten.

- De broer van de verdachte zegt in een afgeluisterd telefoongesprek: "Ik weet wie er heeft geschoten." Waarop de verdachte antwoordt: "Wat doe je man, over de telefoon!?"

Ontkenning

Zoals gezegd, beide verdachten ontkennen in alle toonaarden. De ene zegt zijn auto's te hebben uitgeleend, maar wil niet zeggen aan wie uit angst voor represailles. Wel zegt hij inderdaad veel in de buurt van Schols kantoor en huis te zijn geweest. "Ik kom veel in Enschede en Gronau voor boodschappen, pakketjes ophalen en om een broodje döner te eten."

De ander zegt 'alleen' mee te zijn geweest met zijn medeverdachte om 'geld op te halen'. Hij doelt daarmee op criminele incassoklussen van zijn kameraad. "Ik dacht dat de politie daar achter zou komen, omdat de VW Polo was herkend. Daarom was ik zo achterdochtig."

Getuigen

Wat in het voordeel van de verdachten werkt, is dat geen enkele getuige hen lijkt te hebben gezien bij de aanslag op de advocaat. Vrijwel alle getuigen, inclusief het slachtoffer, hebben het over twee getinte jongens met krullen. De verdachten zijn niet getint en kalend.

Vandaag zal het openbaar ministerie de strafeis tegen de Hengelose verdachten bekend maken. Hun advocaten zullen proberen de schuld van de aanslagen op anderen te schuiven, om hun cliënten vrij te pleiten. De rechtbank doet eind volgende maand uitspraak.