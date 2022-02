Annie Gelderblom: "Ik heb Parkinson, geen besmettelijke ziekte"

Bij Annie Gelderblom (67) uit Hengelo werd de diagnose Parkinson gesteld toen ze 58 was en nog volop werkte. "Toen ik pas de diagnose had gekregen, had ik het idee dat mensen, collega's, me ontweken. Daardoor voelde ik me steeds zieliger worden en alleen komen te staan. Ik heb Parkinson, geen besmettelijke ziekte." Ze besloot er over te praten met haar collega's en dat werkte.

Ik heb Parkinson, geen besmettelijke ziekte Annie Gelderblom, parkinsonpatiënten

"Ik kan niet alles meer, dat is een beperking maar voor mij is het van belang dat ik met plezier leef en dingen onderneem." Zo werkt Annie Gelderblom als vrijwilliger met mensen die lijden aan dementie. "Waar ik iets kan betekenen, doe ik dat ook".

Annie heeft met name last van evenwichtsproblemen. "We hadden een split-level woning met veel trapjes en dat ging niet meer." Het echtpaar Gelderblom woont inmiddels in een woning waar alles gelijkvloers is.

"Hé grieze, schiet eens op"

Parkinson heeft haar trager gemaakt en niet iedereen heeft daar begrip voor. "Ik stond eens te wachten voor een overweg, de bomen gingen open maar ik had niet genoeg kracht om weg te fietsen. Toen zei iemand 'Hé grieze, schiet eens op.' Zo vernederend, ik kon wel door de grond gaan."

Dankzij een fiets met lage instap is ze een stuk stabieler (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Inmiddels weet ze beter om te gaan met dit soort situaties. "Als ik in de winkel moeite heb met kleingeld en mensen moeten wachten, zeg ik gewoon dat ze wat geduld moeten hebben omdat ik Parkinson heb."

Wat dat betreft is er nog veel onkunde over deze hersenaandoening. Bij Parkinson hebben veel mensen het beeld van de zieke en inmiddels overleden prins Claus voor ogen. Maar de ziekte is complex en manifesteert zich bij iedereen weer anders.

Bewegen helpt, collecteren ook

Annie merkt dat bewegen haar goed doet. Met een app van de Hersenstichting houdt ze nu bij hoeveel stappen ze dagelijks zet. Er zullen vast heel wat extra stappen bij komen, want Annie collecteert deze week voor de Hersenstichting. Ze hoopt dat er meer geld binnenkomt voor onderzoek. "Het helpt mij en ook heel veel mensen met een hersenaandoening".

Annie collecteert voor de Hersenstichting (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)