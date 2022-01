Beschieting Nijverdals huis gelinkt aan moordaanslag op advocaat: 'We trilden op de benen'

Mentaal waren ze helemaal kapot, de leden van een Nijverdals gezin, toen hun huis werd beschoten. Nooit hoorden ze iets over onderzoeksresultaten van die schietpartij, tot RTV Oost ze op de hoogte bracht van nieuwe ontwikkelingen. Er is een connectie met de moordaanslag op de Twentse advocaat Schol.

We gaan terug naar augustus 2019. Als het gezin 's ochtends hun huis aan de rand van Nijverdal verlaat, zien ze iets geks bij de oprit. Er liggen verschillende kogelhulzen op de grond. De politie wordt ingeschakeld. Die concludeert dat er op hun huis moet zijn geschoten in de nacht. Gelukkig is niemand gewond, niets lijkt beschadigd.

Impact

"Maar we stonden wel te trillen op onze benen", zegt de vader van het gezin. "Sindsdien kijken we vaker over onze schouder." De beschieting werd al die tijd uit de publiciteit gehouden, maar ook rondom eventuele ontwikkelingen bleef het stil. "We dachten, het onderzoek zal gesloten zijn, het zal wel."

Match

Maar wat blijkt: de hulzen die toen gevonden zijn bij hun huis, matchen met de hulzen die gevonden zijn na de moordaanslag op de Twentse advocaat Schol. Ook vertonen de munitiedelen dezelfde sporen, als hulzen die gevonden zijn bij een beschoten sportschool in Losser. Ze zijn volgens specialisten afgeschoten door eenzelfde wapen, waarschijnlijk een FN Browning 7.65-pistool.

Moordaanslag

Advocaat Schol overleefde de moordaanslag ternauwernood. Een jaar na de liquidatiepoging werden twee mannen uit Hengelo opgepakt als vermeende uitvoerders. Die staan deze week terecht in de rechtbank in Almelo. Eén van hen wordt ook verdacht van het schieten op de Losserse sportschool. Tijdens de eerste dag van het strafproces, gisteren, werd duidelijk dat er ook een match was met de verschoten munitie in Nijverdal.

De twee verdachten zeggen af en toe 'klussen' te hebben gedaan. Daarmee doelen ze op (eventueel hardhandige) incassoklussen. "Geld halen", noemen ze het zelf. "Maar dan niet bij de bank." Mogelijk zijn de twee ook verantwoordelijk voor het schieten in Nijverdal, augustus 2019. In afgeluisterde gesprekken hebben ze het over 'dat in Nijverdal'.

Emotioneel

Als de vader van het Nijverdalse gezin door RTV Oost wordt bijgepraat over deze onderzoeksresultaten, wordt hij emotioneel. "Je probeert verder te gaan met je leven. Maar nu komt het allemaal weer naar boven." Waarom op het huis is geschoten, is onbekend.

Morgen is dag twee van het proces tegen de verdachten. Dan horen ze welke straf er boven hun hoofd hangt.