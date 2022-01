Dit hebben twee knuffels in Enschede met de holocaust te maken

Het is een actie opgezet door het Nationaal Holocaust Museum. Op deze manier wordt er vandaag, 27 januari, aandacht gevraagd voor de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Vervalser

In de vitrine zijn twee witte knuffels te zien. Het zijn knuffels die Alice Cohn heeft ontworpen. Cohn is een Duits-Joodse speelgoedontwerpster die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog ontpopte tot een verzetsvrouw. Haar specialiteit? Het vervalsen van persoonsbewijzen.

Ze vluchtte samen met haar gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland. Voordat ze in Utrecht onderdook, woonde ze eerst in Oldenzaal. En dat is direct de reden waarom een van de zes herdenkingsabri's in Overijssel te vinden is.

Je gaat zien dat het om échte mensen ging Bert Oude Engberink, LJG Twente

Inzichtelijk maken

Bert Oude Engberink is voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Twente en vindt vooral de manier waarop er aandacht wordt geschonken aan de holocaust belangrijk. "Iedere Nederlander met een beetje kennis van zaken weet dat er in Europa zes miljoen Joden zijn vermoord en miljoenen anderen. Door het op deze manier inzichtelijk te maken, ga je ook zien dat het om échte mensen ging."

En dat inzichtelijk maken gaat verder dan twee replicaknuffels in een glazenkast. Rechtsonder de knuffels staat een QR-code, als je deze scant kom je meer over Alice te weten. "Kijk, hier zie je haar hele verhaal", laat hij op zijn telefoon zien na het scannen van de code. "Ze is 85 jaar geworden en uiteindelijk gestorven in Liechtenstein", vertelt Oude Engberink terwijl hij door het hele verhaal scrolt.

Dit is toch niet iets wat je associeert met de holocaust? Voorbijganger

Voorbijgangers

Een jongen die over het Stationsplein loopt, vindt de buitententoonstelling een goede actie. "Het is mooi", zegt hij terwijl zijn ogen de zuil bestuderen. "We moeten het zeker niet vergeten en eraan blijven denken." Een man die met twee kinderen langs de abri loopt, denkt er het zijne van. "Het is erg lelijk. Dit is toch niets iets wat je associeert met de holocaust? Dit drukt de rampzaligheid ervan niet uit."

Een jonge vrouw steekt het plein diagonaal over. De vitrine vangt op grote afstand haar blik. "Ik zag 'm direct. Hij valt wel op", vertelt ze. "Het is belangrijk dat we zo'n monument in de stad hebben."

Goede plek

Ondanks dat veel mensen niet opkijken bij het passeren van de knuffels, is Oude Engberink tevreden over de locatie. "In het centrum van de stad, op een plek waar dagelijks duizenden mensen voorbijkomen. Natuurlijk, er zijn altijd betere plekken te bedenken, maar ik vind dit een heel goede plek."