Frank Wormuth tekent voor drie jaar bij FC Groningen

Het hing al even in de lucht, maar de transfer is bezegeld: Frank Wormuth gaat na de zomer aan de slag bij FC Groningen. De huidig oefenmeester van Heracles Almelo tekent voor drie jaar in het hoge noorden.

Wormuth liet begin dit jaar al weten dat hij Heracles na vier jaar achter zich zou laten. Er was even Bundesliga-interesse vanuit zijn thuisland, maar al snel werd duidelijk dat Wormuth naar FC Groningen zou gaan. Daar wordt hij herenigd met FC Groningen-directeur Mark-Jan Fledderus, die eerder bij Heracles technisch manager was en samenwerkte met Wormuth.

Goed afsluiten

"Ik wil mijn periode bij Heracles goed afsluiten. Heracles heeft mij een prachtige kans als trainer in het buitenland gegeven en daarvoor zal ik de club altijd dankbaar blijven. Er is mij alles aan gelegen mijn periode in Almelo goed af te sluiten en dan wacht vanaf de zomer een nieuwe uitdaging in Groningen", laat Wormuth in een eerste reactie weten.

Als opvolger van John Stegeman haalde de 61-jarige Wormuth in het seizoen 2018/2019 met Heracles de play-offs, maar verloor daarin van FC Utrecht. Het jaar erop werd niet uitgespeeld vanwege corona. Op dat moment stond Heracles achtste. Vorig seizoen eindigde de Almelose ploeg op plek negen en momenteel is het zwalkende Heracles de nummer veertien van de competitie.