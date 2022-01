Pedo-activist Marthijn U. vertrokken naar onbekende bestemming

De bekende pedo-activist Marthijn U. uit Hengelo is met onbekende bestemming vertrokken. Tot grote opluchting in de buurt, die zich in het verleden al meermaals had beklaagd over de aanwezigheid van de omstreden U.

Zoals eerder vandaag gemeld, liep Marthijn U. (49) al enige tijd rond met verhuisplannen, maar lukte het hem maar niet om een makelaar te vinden. Er bleek in de hele regio geen makelaar die zijn vingers aan deze heikele kwestie wilde branden. "Dit pand is gewoon té besmet", aldus een makelaar tegenover RTV Oost.

Onderhands verkocht

Zoals vanochtend gemeld zou Marthijn U. het huis intussen al onderhands aan een commerciële partij hebben verkocht, die het op termijn wil gaan verhuren. Volgens bronnen heeft hij het uiteindelijk buiten een makelaar om verkocht, waardoor hij er lang niet zoveel voor heeft gekregen dan wanneer het op de particuliere markt zou zijn verkocht.

Opgeluchte buurt

De verhuizing van Marthijn U. en zijn vriend, die verdachte is in een lopende strafzaak rond kinderporno, heeft inmiddels tot opgeluchte reacties in de buurt geleid. Buurtbewoners hebben in het verleden meermalen aangedrongen op het vertrek van U. Vooral rond de periode dat zich geregeld opstootjes rond het pand voordeden, waarbij boze pedojagers hem belaagden. Ook drong in het voorjaar van 2020 al eens een man gewapend met een mes het huis binnen.

Een aantal directe omwonenden van U. is intussen zelf al verkast. Buurtbewoners waren vooral bang dat het een keer vreselijk misgaat rond de woning. Zo was het pand meermalen mikpunt van vernielingen. Marthijn U. had alle ramen daarop vervangen door onbreekbaar polycarbonaat.

Verlaten indruk

Sinds vandaag hangen er nu ook briefjes aan het pand dat het is verkocht. Het huis maakt een verlaten indruk.

Marthijn U. wilde tegenover RTV Oost geen vragen beantwoorden. Niet over zijn nieuwe woonbestemming en de verhalen die momenteel de ronde doen dat hij plannen zou hebben om te verkassen naar Zuid-Amerika. Ecuador wordt genoemd als het land van waaruit hij voortaan zijn pedoactivistische activiteiten wil voortzetten.

Rechtszaak

De verhuizing van Marthijn U. komt op een opvallend moment. Volgende week moet hij namelijk voor de rechter verschijnen omdat hij samen met twee anderen de verboden verklaarde pedoclub illegaal zou hebben voortgezet.

Zo zouden ze onder meer het omstreden pedohandboek, waarin pedoseksuelen allerlei tips krijgen hoe ze minderjarige kinderen kunnen misbruiken, hebben verspreid onder leden van een besloten mailinggroep.

Vorig jaar stemde een meerderheid in de Kamer voor een verbod op dit pedo-handboek. Behalve dat pedoseksuelen in dit boek 'tips and tricks' krijgen hoe ze kinderen moeten benaderen, krijgen ze ook adviezen hoe ze hun digitale en fysieke sporen, waaronder DNA, kunnen wissen.