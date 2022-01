Vertrekkend burgemeester Bovens: "Enschede moet naar Duitsland én Zwolle kijken"

Nog een paar dagen en dan trekt Theo Bovens de burgemeestersdeur van Enschede weer achter zich dicht. Vier maanden lang was hij waarnemend burgemeester in de grootste stad van Overijssel. Zijn boodschap aan de stad? "Enschede moet 360 graden om zich heen kijken. Niet alleen richting het westen van het land, maar ook richting Duitsland. En de stad mag wel wat trotser zijn."

Bovens begon in oktober, na de nodige tumult vanwege zijn aftreden als gouverneur in Limburg, als waarnemend burgemeester in Enschede. Als 'invalburgemeester' liet hij de afgelopen tijd regelmatig van zich horen: zo uitte hij kritiek op de verplichte aanwijzing voor een noodopvang voor asielzoekers op Vliegbasis Twenthe. En vorige week riep hij het kabinet op om met een beter coronabeleid te komen.

"Als je burgemeester bent van Enschede, als grootste stad van Overijssel en een heel grote stad in Nederland, moet je je niet verstoppen in debatten waarin je een stem hebt", is Bovens' overtuiging. "Als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente heb je bijvoorbeeld ook invloed in het Veiligheidsberaad. Dus dan moet je je ook uitspreken over de maatregelen."

Leidende rol

Toen Bovens afgelopen najaar als Limburger naar Enschede kwam, vroeg hij zich hardop af waarom de rest van het land 'zo weinig van Enschede weet'. Vier maanden later merkt hij op dat de stad meer in z'n mars heeft en dat de inwoners 'wel wat trotser op hun stad mogen zijn'. "Enschede kan veel voor de regio betekenen, maar accepteer als regio dan ook dat Enschede verder kan groeien."

Andere gemeenten in Twente moeten de leidende rol van Enschede wat meer accepteren, vindt Bovens. "Dat moet niet betekenen dat je als Enschede de baas moet spelen. Maar een gezonde spanning tussen stad en platteland is er altijd, terwijl de werkelijkheid is dat die twee elkaar enorm nodig hebben. Het ommeland profiteert van voorzieningen op het gebied van cultuur, zorg en het onderwijs, maar omgekeerd profiteert Enschede van het groen en het landschap in de rest van Twente."

360 graden

Bovens' advies aan zijn opvolger Roelof Bleker is om als stad '360 graden om je heen te kijken'. Hij doelt daarmee onder meer op Zwolle: Bovens maakte zich de afgelopen tijd hard voor een directe spoorverbinding van Zwolle, via Enschede, naar het Duitse Münster. In de hoop op aandacht van het kabinet liet hij expres documenten over de spoorverbinding in de trein slingeren. "Want Oost Nederland verdient betere verbindingen."

Wat de waarnemend burgemeester na 1 februari gaat doen, is nog niet in beton gegoten. "Ik ga terug naar Limburg. Wat ik ga doen, weet ik nog niet helemaal. Maar ik maak me geen zorgen over de toekomst. Ik zal in elk geval ambassadeur van deze stad en regio zijn", aldus Bovens.