Willeke Brouwer uit Kuinre tekent en schrijft unieke kinderbijbel, zonder gepreek en met humor

Drie jaar lang werkte Willeke Brouwer bijna dag en nacht aan de kinderbijbel, in haar atelier pal naast de kerk in Kuinre. De grootste klus van haar leven: "Ik heb nog nooit zo lang en intensief aan iets gewerkt. Het was ook best moeilijk, want ik heb ook veel zitten studeren: klopt alles wel? De bijbelteksten maar ook de historische feitjes moeten wel allemaal kloppen. Maar ik ben er wel trots dat het af is. En dat ik nu mensen er ook echt in zie lezen, dat is wel bijzonder."

Geen preek of wijze les

Willeke werd door uitgeverij Royal Jongbloed gevraagd om deze kinderbijbel te maken: "Ik wilde het alleen doen als het op mijn manier kon. Ik heb vroeger wel kinderbijbels met teksten van anderen geïllustreerd, en daar vond ik wel eens wat van, dat zou ik zelf toch anders schrijven. Er wordt vaak gepreekt tegen de kinderen, dan komt er een wijze les van 'dus als je maar goed bidt, of doet wat god zegt, dan...' Maar dan neem je kinderen niet serieus, want de verhalen zeggen zelf al genoeg, met een boodschap voor iedereen."

Adam en Eva, door Wileke Brouwer (Foto: Uit het boek Onge;looflijke Bijbelverhalen)

En nu is die ándere kinderbijbel er. De bijbelverhalen zelf houdt Willeke puur, zonder extra uitleg of moraal. Theologen lazen over haar schouder mee of het wel klopte. Ze maakt het ook niet mooier dan het is: "Adam en Eva zijn bij mij écht bloot, niet met een toevallig bloemetje op een cruciale plek. En gelukkig had de uitgever daar geen problemen mee."

"Hoe ging dat dan?"

Willeke brengt de verhalen extra tot leven door ze te koppelen aan de tijd waarin ze spelen: "Abraham leefde in de late bronstijd, dat had ik me eerder niet gerealiseerd. Dat zoek ik dan op: hoe leefden ze toen, hoe zagen ze eruit? Of hoe was het om te bevallen rond het jaar nul? En Jozef, die werd een mummie. Hoe zat het ook alweer met mummies, hoe ging dat balsemen? Dus de bijbelverhalen zelf, daar ben ik zoveel mogelijk vanaf gebleven. Maar daar omheen geef ik extra context, en daar mag ook best wat humor in zitten."

Fragment over mummies uit Ongelooflijke Bijbelverhalen (Foto: Tekening Willeke Brouwer)

Willeke gaat ook de lastige onderwerpen niet uit de weg. "Bijvoorbeeld besnijdenis, ik weet nog dat ik als kind dat las en dacht, 'Maar wat is dat dan? Hoe dan?'. Dat vertellen ze je nooit in een kinderbijbel. Dus leg ik aan de hand van tekeningetjes precies uit hoe dat werkt. Er gebeuren ook gruwelijke dingen in de bijbel, dan wordt er weer een compleet dorp uitgemoord op bevel van God. Ik leg niet uit waarom, dat snap ik zelf ook niet, maar ik teken het wel. Niet te gruwelijk, maar wel een hele berg poppetjes op elkaar, zodat je ziet, het was veel, het was erg."

Besnijdenis, wat is dat, hoe gaat dat dan? Dat wilde ik als kind graag weten. Willeke Brouwer, auteur Ongelooflijke Bijbelverhalen

Feestje

Woensdag is de bijbel gepresenteerd in de kerk van Kuinre. Dankzij de versoepelingen kon het een echt feest worden met een hapje en drankje. De buren van de kerk hadden zelfs de vlag uitgehangen voor hun succsvolle dorpsgenoot. Het eerste exemplaar was voor zanger en schrijver Rikkert Zuiderveld, die Willeke ook hielp bij de totstandkoming van het boek.

Zanger Rikkert Zuiderveld neemt het eerste exemplaar van de kinderbijbel in ontvangst (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Uitgever Els de Jong van uitgeverij Jongbloed is blij dat Willeke de opdracht aan durfde te nemen. "Het is eerlijk en puur, ik ben er heel trots op dat we dit met Willeke hebben kunnen maken. We zoeken manieren om de oude verhalen op een nieuwe manier bij de kinderen van nu te brengen. Zo'n graphic novel, waarin de tekst en de plaatjes één geheel vormen is daar heel geschikt voor, ook voor kinderen die lezen lastig vinden. Door de tekeningetjes met uitleg van Willeke erbij kan je het ook makkelijk lezen als je de bijbel nog helemaal niet kent."