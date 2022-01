Deventer ontwaakt uit winterslaap met drank, nicotine en cupcakes

Twee jongens hebben een topplekje gevonden bij Grand Café Samen; strak tegen de zijwand, brandende heaterpaal in de rug. Op tafel ligt een legitimatiebewijs, naast twee lege bierglazen en een aansteker.

De jongens zijn waarschijnlijk niet veel ouder dan de Cabernet Sauvignon die even verderop wordt besproken. Toch kennen ze de taal van het terras al, getuige het nonchalante handgebaar waarmee ze het tweede rondje inluiden bij de ober.

Peukje er bij

"Heb ik het gemist? Honderd procent", zegt een van de jongens. Wat hij het meest heeft gemist? Toch wel terrasjes. Ook dat hij niet naar school kon natuurlijk, maar terrasjes wel het meest. Z'n maat steekt ondertussen een sigaretje op. "Gewoon lekker bijpraten, ideaal."

Even verderop scannen twee vrouwen de randen van het Grote Kerkhof. Het zijn twee zussen, die mekaar al anderhalf jaar niet hebben gezien. Geen big deal ofzo; "We zouden sowieso al afspreken, 't is puur toeval dat de terrassen net open zijn", zegt de één. "Maar volgens mij is alles bezet", zegt de ander, terwijl ze naar het terras kijkt waar de jongens pilsje nummer drie wegtikken.

Cupcakes voor de vriendschap

Binnen in het café zit een ander soort consument. Deze jongedame reist het hele land af voor de leukste restaurants, cafés, koffietentjes. "Ik ben een horeca-liefhebber", zegt ze. De Nijmeegse is op deze speciale dag neergestreken in Deventer. En dat vindt ze gewoon 'super leuk'.

Nog iets wat super leuk is: cupcakes. Twee meiden, jaar of 12, hebben een bord vol met deze chocobommetjes voor de neus staan. "Om te vieren dat we een jaar vriendinnen zijn." Zoeter dan dat ga je 'm niet krijgen.

De Deventer binnenstad ontwaakt uit een winterslaap: