Kwiek te sterk voor Borhave, Eurosped en Set-Up'65 naar kwartfinale beker

Kwiek wint van Borhave

In de eredivisie handbal is het inhaalduel tussen Borhave en Kwiek een prooi geworden voor de ploeg uit Raalte. In Borne zegevierde Kwiek: 19-30. Voor het eerst sinds maanden was er weer publiek welkom in sporthal ’t Wooldrik, maar de toegestroomde fans zagen hoe Kwiek al in de eerste helft de basis legde voor de zege en deze vervolgens niet meer uit handen gaf.

Eurosped

Eurosped zegevierde met 3-1 over het tweede team van Sliedrecht Sport. In Zuid-Holland kwam de ploeg uit Vroomshoop wel verrassend op achterstand, want Sliedrecht Sport greep brutaal de eerste set met 25-15. Daarna stelde Eurosped orde op zaken en pakte het drie sets op rij: 13-25, 12-25 en 22-25.

Set-Up'65

Set-Up'65 nam het op haar beurt op tegen Dinto uit Warmenhuizen, dat drie niveaus lager speelt dan de eredivisionist uit Ootmarsum. De ploeg van trainer Brahim Abchir had dan ook geen enkele moeite met Dinto en kon razendsnel weer in de bus stappen voor de lange terugrit: 9-25, 13-25, 13-25.